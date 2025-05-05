"Все упало на меня": ужасные истории киевлян после ночной атаки дронов

Последствия атаки на Киев / © Валерія Ковалінська / ТСН

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Российские оккупанты накануне массированно атаковали Киев беспилотниками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В ночь на 4 мая на Святошино был слышен громкий взрыв — три дома загорелись. Елена рассказывает, как в мгновение все произошло.

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«Муж стал пошел в туалет, заклинило его там, а на меня все, стены, окна, все упало, хорошо, что соседские ребята подбежали, помогли вытащить бабушку из комнаты. А потом начало моментально гореть», — говорит женщина.

Потерпевшие в результате вражеской атаки были. Но травмы у них незначительные. Чудом еще одни соседи уехали из дома до тревоги в Киеве. Люба не успела спрятатся, ее отбросило взрывной волной, травм не получила. Только потом поняла, что могло быть хуже.

Атака на Киев / © Валерія Ковалінська / ТСН

В многоэтажке рядом выбило десятки окон. Полиция приняла заявления от потерпевших.

Также в Киеве россияне атаковали Оболонь. В дом попали обломки дрона. Загорелась квартира на верхнем этаже. В радиусе пятиста метров выбило окна. На земле — воронка

«Я сама из Бахмута, мы переселенцы, такое получили. У нас слава Богу балкон уцелел, а у людей посмотрите, что делается», — говорит женщина.

От удара изуродовал известный торговый центр. Внутри в результате взрыва также есть разрушение. Спасатели, прибывшие на место той ночью тушили загоревшиеся автомобили. Все воскресенье местные жители и коммунальщики ликвидировали последствия российского обстрела.

Власти Киева говорят, что коммунальщики проводят аварийные работы.

Дата публикации 08:27, 04.05.25 Количество просмотров 87 Атака по Киеву 4 мая – что рассказывают горожане

Напомним, ночью 4 мая армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Есть по меньшей мере 11 пострадавших, среди них — двое детей.

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