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- Эксклюзив ТСН
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"Все упало на меня": ужасные истории киевлян после ночной атаки дронов
Россияне накануне атаковали Киев дронами. Жители столицы рассказали о последствиях попаданий.
Российские оккупанты накануне массированно атаковали Киев беспилотниками.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В ночь на 4 мая на Святошино был слышен громкий взрыв — три дома загорелись. Елена рассказывает, как в мгновение все произошло.
«Муж стал пошел в туалет, заклинило его там, а на меня все, стены, окна, все упало, хорошо, что соседские ребята подбежали, помогли вытащить бабушку из комнаты. А потом начало моментально гореть», — говорит женщина.
Потерпевшие в результате вражеской атаки были. Но травмы у них незначительные. Чудом еще одни соседи уехали из дома до тревоги в Киеве. Люба не успела спрятатся, ее отбросило взрывной волной, травм не получила. Только потом поняла, что могло быть хуже.
В многоэтажке рядом выбило десятки окон. Полиция приняла заявления от потерпевших.
Также в Киеве россияне атаковали Оболонь. В дом попали обломки дрона. Загорелась квартира на верхнем этаже. В радиусе пятиста метров выбило окна. На земле — воронка
«Я сама из Бахмута, мы переселенцы, такое получили. У нас слава Богу балкон уцелел, а у людей посмотрите, что делается», — говорит женщина.
От удара изуродовал известный торговый центр. Внутри в результате взрыва также есть разрушение. Спасатели, прибывшие на место той ночью тушили загоревшиеся автомобили. Все воскресенье местные жители и коммунальщики ликвидировали последствия российского обстрела.
Власти Киева говорят, что коммунальщики проводят аварийные работы.
Напомним, ночью 4 мая армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Есть по меньшей мере 11 пострадавших, среди них — двое детей.
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