"Все загорелось, как спичка": телеведущий рассказал о моменте попадания дрона по его квартире в Киеве

Известный телеведущий канала ICTV Андрей Ковальский из-за вражеской атаки беспилотников на Киев в ночь на 22 декабря остался без квартиры.

В эфире "Сніданку з 1+1" он рассказал о моменте "прилета" дрона "Шахед" по его квартире в столице.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Последствия атаки дронами на Киев: чудо спасения семьи телеведущего Андрея Ковальского

"Это действительно было чудо. Когда прилетело железо вражеское, здесь страшный пожар поднялся. Прилетел прямо сюда. Вы видите, мы стыдливо прикрыли диван, потому что он погорел. Жена как раз была на этом диване, когда услышала, что летит "Шахед". Она быстро среагировала. К счастью, она выбежала из комнаты, когда произошел взрыв. За мгновение она вернулась назад и увидела, что здесь все просто в пламени. В этот момент прибежал я, жена крикнула – выноси детей. Все было в дыму. Пока я забирал детей, выносил в коридор, она нашла огнетушитель и погасила пламя, загоревшееся на этом диване. Здесь был синтетический ковер, диван, жалюзи из ткани – все загорелось, как спичка. Если бы она не погасила в тот момент, беда была бы страшная", — рассказал он.

Андрей Ковальский также добавил, что сейчас нужно сделать этот дом, где было попадание вражеского беспилотника, безопасным.

"Наверху очень много "висящего" кирпича, и сегодня будут спасатели его спускать вниз. Здесь было очень много мусора. Благодаря всем неравнодушным – соседям, друзьям, которые собрались вчера, собрали этот мусор, вынесли, и можем дальше продолжать работы", – уточнил он.

По словам телеведущего, жители других квартир, к счастью, физически не пострадали. В большинстве квартир – выбитые или выдавленные окна.

Напомним, Игнат объяснил, почему беспилотники влетают в дома.

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