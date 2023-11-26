"Все ждут первых боевых": боевая медик рассказала об отношении к девушкам на войне

Боевая медик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасия Муцей рассказала об отношении к девушкам на войне. Она отметила, когда человек только попадает в боевую роту – неважно, девушка ты или парень, все ждут первых боевых выходов.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Туришин.

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"Когда ты выходишь на первые боевые, и люди видят — смелая ли ты, выдерживаешь ли вообще все, что случается на нуле, тогда уже начинают тебя воспринимать или не воспринимать. Но относительно сексизма — у меня никогда не было проблем с тем, что я девушка. Другие девушки мне рассказывали совсем другие истории из украинской армии", — отметила она.

По словам медика, это может быть связано с тем, что она служит в Интернациональном легионе.

"Возможно потому, что у нас иностранцы, и они привыкли к тому, что девушки также военнообязанные, видели это в своих странах, своих армиях, когда девушка может быть офицером, и ты должен ее слушать, когда девушка может быть комбат-медиком, и она не отказывается тянуть этого раненого на себе, не думает о себе, а думает о раненом. Они это все видели, и для их глаза это нормально", — рассказала Анастасия Муцей.

Как отметила боевая медик, физическая подготовка играет очень большую роль в том, как к тебе относятся на фронте.

"Если ты в какой-то момент не вывозишь, даже на тренировках, то планка чуть ниже становится, и на тебя ребята не могут положиться. Когда ты выходишь "на ноль", от каждого в твоей группе зависит твоя жизнь. Я думаю, что они бы не взяли девушку, которая вообще ничего не делает, не доказывает, что она имеет право находиться здесь", — резюмировала Анастасия.

Напомним, боевая медик высказалась о мужчинах, которые сбежали за границу и уклоняются от службы.

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