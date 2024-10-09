"Все женщины плохие": новые подробности погрома в Киеве мужчиной, который не мог найти жену

В Киеве по упрощенной процедуре будут судить 32-летнего уроженца Волынской области, который в конце сентября этого года бил стулом окна приемной граждан Минсоцполитики и опрокидывал мебель из-за того, что не смог найти порядочную жену и создать семью. Как сообщила Киевская городская прокуратура, по мнению этого мужчины, государственные органы не смогли помочь ему в этом вопросе.



Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала спикер столичной прокуратуры Ирина Винокурова.



"Этот гражданин признал свою вину. В суде это будет рассматриваться по упрощенной процедуре. Его действия — это уголовный проступок", — сообщила нам Ирина Винокурова.



По данным правоохранителей, этому погрому предшествовали обращения этого гражданина в государственные учреждения, на которые он получил ответы, но они его не устраивали.



"Когда приехавшие на место происшествия полицейские спросили у него о причинах таких действий, он ответил, что у него не складывается жизнь, жену найти не может, все женщины плохие", — рассказали нам правоохранители.

Полицейским нарушитель заявил, что решился на такие действия после того, как не смог найти порядочной жены. Фото: Киевская городская прокуратура



Также о мужчине известно, что он официально не трудоустроен, раньше к уголовной ответственности не привлекался, в Киеве он жил у своих знакомых, раньше на учете у психиатра и нарколога не состоял, военную службу не проходил.



За хулиганство мужчине грозит наказание в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн. или пробационный надзор до 3 лет или ограничение свободы на тот же срок.

Не нашел жену и решил разгромить Минсоцполитики

Ранее сообщалось о том, что в Германии украинец в женском туалете избил полицейскую.

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