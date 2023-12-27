Вседозволенность ТЦК и нарушение принципов демократии: адвокат "разнесла" новый законопроект о мобилизации

Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект о мобилизации и военном учете (№10378). Он сразу вызвал много негодования в социальных сетях. По результатам нашего опроса проект закона не поддерживают более 80% украинцев.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений, которые предусматривают более суровые наказания для уклонистов, возможность вручения электронных повесток, отмену отсрочки для некоторых категорий и другое.

Сайт ТСН.ua собрал коротко о главном в законопроекте. Адвокат Марина Бекало рассказала, что однозначно должно насторожить общество в законопроекте, и какие пункты предоставляют широкие возможности для злоупотребления и новых коррупционных схем.

Законопроект №10378: коротко о главном

Новый законопроект содержит 72 страницы. Все изменения касаются мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Отметим, что нижеприведенный перечень нововведений, которые заработают в случае принятия законопроекта в такой редакции, не является исчерпывающим.

Обязательная регистрация в электронном кабинете

Проектом закона предусматривается обязательная регистрация в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста.

Электронные повестки

Отправка повесток станет возможной через электронный кабинет или электронную почту. Адвокат объяснила: если у вас нет электронной почты и не зарегистрирован электронный кабинет, повестки будут отправляться и вручаться привычным способом.

Уточнение учетных данных

Согласно законопроекту военнообязанный должен будет уточнить свои учетные данные через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или лично прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации.

За нарушение обязанности по регистрации электронного кабинета или восстановления учетных данных будут наступать негативные последствия в виде ограничений в некоторых правах.

Новый порядок вручения повесток

Проектом закона хотят уточнить порядок вручения повесток (кроме отправки по электронному кабинету или почте), представителями ТЦК СП и полицейскими, в помещении ТЦК СП, по месту проживания, работы или в общественных местах.

Марина Бекало подчеркнула, что полномочия полицейских предусмотрены исключительно Законом Украины "О национальной полиции". Поэтому полномочия на вручение повесток также должны быть предусмотрены профильным законом.

“Поэтому в этой части законопроект еще нуждается в доработке, поскольку действия полицейских будут расцениваться как превышение полномочий. По предложенным изменениям предусматривается только совместное оповещение по ТЦК СП военнообязанных, за соответствующим обращением ТЦК СП. Но отдельного полномочия по вручению повесток проектом не предусматривается”, — рассказала адвокат.

Полицейские смогут раздавать повестки

В случае предоставления таких отдельных полномочий полицейским профильным законом по вручению повесток, они будут иметь законные основания для вручения повесток в общественных местах, по месту жительства или работы военнообязанного.

Ограничение для уклонистов

За неявку по повесткам в ТЦК СП законопроект предусматривает следующие ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями. То есть будут блокироваться расходные операции по счетам в банках);

отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Такие меры носят временный характер, до выполнения требований законодательства о мобилизации, и прекращаются непосредственно руководителем ТЦК СП путем отправки сообщения в Единый реестр должников.

"Но порядка внесения таких ограничений, равно как и снятия таких ограничений, проектом не предусматривается, что однозначно нуждается в доработке", — отметила Марина Бекало.

Военная подготовка для всех

Проект закона предлагает ввести базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях. А также базовую военную службу по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевоенную подготовку.

Право на отсрочку получат нардепы

Согласно законопроекту право на отсрочку получают действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Отсрочку "заберут" у лиц с инвалидностью ІІІ группы

Согласно законопроекту, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют лица с инвалидностью I или II группы или лица, которые временно не пригодны.

Призывной возраст снизят

Проектом закона предлагается изменить призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет.

Повестка / Фото: ТСН.ua

Военно-учетные документы постоянно носить с собой

Законопроектом предусматривается обязанность иметь при себе военно-учетный документ с соответствующими отметками о взятии/снятии или исключении из военного учета. Какие ТЦК СП имеют право потребовать и фотографировать.

"Отсутствие военно-учетного документа будет расцениваться как нарушение правил военного учета, за что предусматривается административная ответственность по действующей статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — рассказала адвокат.

Что должно насторожить украинцев

Все эти предложения еще могут быть изменены, поскольку законопроект должен быть рассмотрен в парламенте. Первое заседание состоится 10 января 2024 года. Марина Бекало говорит, что, вероятно, документ будет еще дорабатываться.

“Но, на мой взгляд, то, что однозначно должно насторожить украинское общество, так это наделение руководителей ТЦК СП инструментами ограничения прав граждан. Такие меры не просто нарушение имущественных прав граждан, но и нарушает конституционный принцип презумпции невиновности”, — рассказала адвокат.

Сначала вина военнообязанного должна быть доказана в судебном порядке, после чего государственный исполнитель, а не руководитель ТЦК СП, должен вносить соответствующие ограничения по виновному лицу в Единый реестр должников.

“Предоставление таких полномочий руководителям ТЦК СП является нарушением принципов демократии. Наделение руководителей ТЦК СП полномочиями по имущественным интересам граждан также предоставляет широкие возможности для злоупотребления и новых коррупционных схем", – говорит Марина Бекало.

Залужный прокомментировал новый законопроект

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 26 декабря в эфире телемарафона ответил на вопрос о новом законопроекте о мобилизации. Он заявил, что вопросами отсрочки от мобилизации должны заниматься органы исполнительной власти, которые будут определены, кого призывать или не призывать.

"Кого будет призывать государство – не моя компетенция. Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Залужный заявил, что недоволен работой ТЦК в Украине.

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