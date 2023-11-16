"Всегда будет реваншизм": ветеран "Азова" указал, как предотвратить новую войну РФ против Украины

Боец не исключает, что следующее поколение тоже вступит в эту экзистенциальную войну.

После окончания нынешней войны Россия снова захочет напасть на Украину, поэтому сейчас следует максимально уничтожить военный потенциал страны-агрессора.

Такое мнение в эксклюзиве TSN.UA высказал ветеран "Азова", инструктор с позывным "Психолог" родом из Беларуси.

По его словам, сегодняшняя развязанная Россией война ведется за независимость Украины и за независимость той части Европы, на которую РФ посягает.

"Украина – центр этого всего. Следующие после этого интересующие меня вещи – как свобода Беларуси, так и в целом уничтожение потенциала России на новые имперские амбиции, на захват новых территорий", – сказал "Психолог".

Как помешать новому нападению РФ и будет ли снова война

Ветеран убежден в реваншистских амбициях РФ, поэтому считает, что нужно уничтожить ее военный потенциал.

"Желательно ликвидировать всех россиян, но, конечно, так не получится. Максимально уничтожить… Это не произойдет навсегда, но мы можем снизить ее потенциал военный и наступательный. Амбиции мы не сможем подавить, потому что всегда будет реваншизм, нарративы не изменятся", – считает инструктор.

Он подчеркнул, что следует уничтожить РФ в военном аспекте настолько, на сколько можна, "чтобы дать возможность следующему поколению вырасти".

"Не исключено, что следующее поколение также в эту экзистенциальную войну вступит. Поэтому мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы не допустить эту войну в ближайшем будущем. Она неизбежно продолжится. Ну, думаю, что на десятки лет мы должны Россию выбить", – оценил ветеран "Азова".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Или мы победим, или все погибнем!" Как ветераны "Азова" готовят украинцев к войне?

К слову, по мнению журналиста и публициста Виталия Портникова, выход ВСУ на госграницы 1991 может не стать окончанием войны.

Добавим, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в феврале 2023 года тоже заявлял, что выход ВСУ на границы 1991 года не обязательно будет означать окончание войны. Не исключено, что войну придется перевести в формат неизменной оборонительной операции, как в Израиле.

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