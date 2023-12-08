Всегда попадает в цель: воины ВСУ рассказали об уникальной ПВО, которая уничтожает дроны и самолеты РФ

В Донецкой области британская ПВО прикрывает украинское небо. ЗРК Stormer HVM сбивает вертолеты и самолеты на небольшом расстоянии, как это было предусмотрено разработчиками.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ЗРК Stormer HVM в Донецкой области сбивает вражеские цели. Однако, чтобы самим не стать целью оккупантов - украинские защитники должны постоянно менять место пребывания.

Систему ПВО Stormer разрабатывали для уничтожения вертолетов и самолетов на небольшом расстоянии. А в Донецкой области она максимально эффективна для охоты за вражескими дронами.

ЗРК Stormer

"Дистанцию в 5 км она преодолеет за 5-6 сек.", – говорит боец Дмитрий.

Ракет одновременно здесь может быть 8. Но для боевого дежурства важно иметь минимум две. Каждая, почти всегда попадает в цель. Потому что не только точная, но и - сверхскоростная. А это значит, у вражеских беспилотников или самолетов совсем нет шансов убежать.

Экипаж ПВО Stormer на линии соприкосновения с начала полномасштабного вторжения. Ранее работали на "Оси" - зенитно-ракетном комплексе советского образца. С тех пор как Великобритания передала Украине Stormer с этой машиной прошли и Запорожский и теперь Донецкий фронт.

ЗРК Stormer

"Мы на боевом дежурстве 24/7. В любую погоду, в любой день мы всегда наготове выехать и отработать", - говорит командир машины ПВО Василий.

На счету экипажа Stormer более полусотни уничтоженных вражеских целей. И не только беспилотников, но и два Су-25

Но когда экипаж работает и прикрывает небо над пехотой, этой машине тоже нужна защита от дронов. Россия увеличила их производство в разы. И теперь оккупанты запускают по одной цели одновременно по несколько камикадзе. В Stormer есть группа прикрытия, которая защищает ПВО от вражеских ударов дронами.

ЗРК Stormer

Подразделения противовоздушной обороны Белоцерковского зенитно-ракетного полка – одни из первых, кто начал получать вооружение от западных партнеров для защиты украинского неба. Операторы машин ПВО работают не только в Донецкой области, но и на Харьковщине, Черниговщине и родной Киевщине

За почти год, когда первая машина ПВО приехала в полк, армейцы уничтожили сотни вражеских целей. Но больше всего их поразило то, когда подсчитали стоимость сожженного российского вооружения, а это — 470 млн долларов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Британская ПВО, прикрывающая небо на Донетчине. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры работы Напомним, российские войска утром 8 декабря устроили по Украине атаку крылатыми ракетами Х-101/555/55. Вражеские цели достигли Киевской и Днепропетровской областей. Работало ПВО. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетной атаке утром 8 декабря.

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