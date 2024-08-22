Всегда улыбающийся и добросовестный: на Запорожье простились с 14-летним подростком, которого убила ракета РФ

Через месяц Дмитрию должно было исполниться 15 лет, он имел амбициозные планы на будущее, хотел открыть автомастерскую,

В Малокатериновке в Запорожье простились с 14-летним Дмитрием Гречаником. Мальчик погиб во время террористического обстрела села 20 августа. Вместе с друзьями он находился возле детского кафе, которое вражеский снаряд превратил в пожарище. Пострадали 10 детей и 18-летняя девушка.

Как прощались с Дмитрием в родной гимназии, идет речь в сюжете ТСН.

Место удара

Всегда улыбающийся, добросовестный ученик и готов починить любую технику – таким вспоминает своего ученика директор гимназии Надежда. Рассказывает, парень обожал мотоспорт и автомобили.

14-летний Дмитрий Гречаник

"Целенаправленный, потому что у него была мечта стать автослесарем и у него была уже большая практика — ремонтировал технику своим друзьям, знакомым", — говорит директор Малокатериновской гимназии Надежда Грибова.

Фото: ТСН.ua

Вспоминает, в тот трагический день Дмитрий был очень счастлив – прибежал в сельсовет, чтобы сообщить, что его причислили в Запорожский лицей, где он будет учиться на автослесаря.

"Они с одноклассником Богданом так радовались, что им пришло подтверждение, что они зачислены в лицей, где будут получать желанную профессию астослесаря", — говорит директор гимназии.

"Он был отмечен денежной премией от поселкового совета. Мы выделяли средства за достижение хорошим ученикам. Он на мопеде своем ездил — счастливый ребенок такой был, радостный", — рассказывает председатель Кошугумской ТГ Владимир Сосуновский.

Через месяц Дмитрию должно было исполниться 15 лет, он имел амбициозные планы на будущее, хотел открыть автомастерскую, рассказала близкая подруга Анжелика.

"Веселый парень, душа нашего класса был, на него невозможно даже было разозлиться", — вспоминает классная руководительница.

Прощались с Дмитрием у гимназии, там для него раздался последний звонок.

Похороны Дмитрия Гречаника

А друзья-мотолюбители устроили для своего товарища последний мото-пробег.

Мотопробег в честь погибшего парня

Напомним, 20 августа российский артснаряд уничтожил детское кафе в Малокатериновке. Впоследствии стало известно, что захватчики снова ударили по Малокатериновке, где накануне от обстрела погиб ребенок.

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Удар по детскому кафе! Дмитрий Гречаник в тот день не мог опомниться от счастья, но россияне его убили!

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