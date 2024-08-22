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Всегда улыбающийся и добросовестный: на Запорожье простились с 14-летним подростком, которого убила ракета РФ

Всегда улыбающийся и добросовестный: на Запорожье простились с 14-летним подростком, которого убила ракета РФ

14-летний Дмитрий Гречаник погиб в результате преступного удара РФ / Фото: ТСН.ua

Через месяц Дмитрию должно было исполниться 15 лет, он имел амбициозные планы на будущее, хотел открыть автомастерскую,

В Малокатериновке в Запорожье простились с 14-летним Дмитрием Гречаником. Мальчик погиб во время террористического обстрела села 20 августа. Вместе с друзьями он находился возле детского кафе, которое вражеский снаряд превратил в пожарище. Пострадали 10 детей и 18-летняя девушка.

Как прощались с Дмитрием в родной гимназии, идет речь в сюжете ТСН.

Место удара / ©
Место удара

Всегда улыбающийся, добросовестный ученик и готов починить любую технику – таким вспоминает своего ученика директор гимназии Надежда. Рассказывает, парень обожал мотоспорт и автомобили.

14-летний Дмитрий Гречаник / ©
14-летний Дмитрий Гречаник

"Целенаправленный, потому что у него была мечта стать автослесарем и у него была уже большая практика — ремонтировал технику своим друзьям, знакомым", — говорит директор Малокатериновской гимназии Надежда Грибова.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Вспоминает, в тот трагический день Дмитрий был очень счастлив – прибежал в сельсовет, чтобы сообщить, что его причислили в Запорожский лицей, где он будет учиться на автослесаря.

"Они с одноклассником Богданом так радовались, что им пришло подтверждение, что они зачислены в лицей, где будут получать желанную профессию астослесаря", — говорит директор гимназии.

"Он был отмечен денежной премией от поселкового совета. Мы выделяли средства за достижение хорошим ученикам. Он на мопеде своем ездил — счастливый ребенок такой был, радостный", — рассказывает председатель Кошугумской ТГ Владимир Сосуновский.

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Через месяц Дмитрию должно было исполниться 15 лет, он имел амбициозные планы на будущее, хотел открыть автомастерскую, рассказала близкая подруга Анжелика.

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"Веселый парень, душа нашего класса был, на него невозможно даже было разозлиться", — вспоминает классная руководительница.

Прощались с Дмитрием у гимназии, там для него раздался последний звонок.

Похороны Дмитрия Гречаника / ©
Похороны Дмитрия Гречаника

А друзья-мотолюбители устроили для своего товарища последний мото-пробег.

Мотопробег в честь погибшего парня / ©
Мотопробег в честь погибшего парня

Напомним, 20 августа российский артснаряд уничтожил детское кафе в Малокатериновке. Впоследствии стало известно, что захватчики снова ударили по Малокатериновке, где накануне от обстрела погиб ребенок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Удар по детскому кафе! Дмитрий Гречаник в тот день не мог опомниться от счастья, но россияне его убили!

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