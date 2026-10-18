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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Всего 9,5 тысяч гривен в месяц: как выглядит самая дешевая квартира во Львове (фото)

Площадь квартиры составляет 25 кв. м.

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Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Аренда квартир во Львове.

Аренда квартир во Львове.

Во Львове сдают в аренду однокомнатную квартиру за 9500 грн в месяц. Это самое дешевое предложение долгосрочной аренды в городе. Апартаменты расположены в районе Замарстынов.

Объявление ромещено на популярном сайте по поиску недвижимости.

Площадь квартиры составляет 25 кв. м. Она расположена на пятом этаже. В доме есть мебель и бытовая техника, санузел смежный, ремонт косметический, пишет владелец.

Аренда квартир во Львове.

Аренда квартир во Львове.

В квартире централизованное отопление, счетчики на газ, воду и электроэнергию, а также Wi-Fi. Арендодатель разрешает проживание с детьми и домашними животными.

Аренда квартир во Львове.

Аренда квартир во Львове.

Сколько стоит аренда квартиры во Львове.

Для сравнения, по статистике Лун цен на аренду жилья во Львове, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 23 000 грн. в месяц. За год цена выросла на 28%.

Двухкомнатную квартиру в среднем сдают за 30 000 грн в месяц — это на 30% дороже, чем год назад. Аренда трехкомнатного жилья стоит около 38 300 грн. в месяц, а годовой рост цены составляет 40%.

Таким образом, аренда однокомнатной квартиры за 9 500 грн почти в 2,5 раза дешевле средней цены такого жилья во Львове.

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