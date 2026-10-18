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Всего 9,5 тысяч гривен в месяц: как выглядит самая дешевая квартира во Львове (фото)
Площадь квартиры составляет 25 кв. м.
Во Львове сдают в аренду однокомнатную квартиру за 9500 грн в месяц. Это самое дешевое предложение долгосрочной аренды в городе. Апартаменты расположены в районе Замарстынов.
Объявление ромещено на популярном сайте по поиску недвижимости.
Площадь квартиры составляет 25 кв. м. Она расположена на пятом этаже. В доме есть мебель и бытовая техника, санузел смежный, ремонт косметический, пишет владелец.
В квартире централизованное отопление, счетчики на газ, воду и электроэнергию, а также Wi-Fi. Арендодатель разрешает проживание с детьми и домашними животными.
Сколько стоит аренда квартиры во Львове.
Для сравнения, по статистике Лун цен на аренду жилья во Львове, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 23 000 грн. в месяц. За год цена выросла на 28%.
Двухкомнатную квартиру в среднем сдают за 30 000 грн в месяц — это на 30% дороже, чем год назад. Аренда трехкомнатного жилья стоит около 38 300 грн. в месяц, а годовой рост цены составляет 40%.
Таким образом, аренда однокомнатной квартиры за 9 500 грн почти в 2,5 раза дешевле средней цены такого жилья во Львове.