"Всех женщин на войну?": скандальные заявления о мобилизации шокировали украинцев

Всех женщин на войну? Вновь идет целая серия заявлений военных и политиков о необходимости тотальной мобилизации в Украине не только мужчин, но и женщин. Украинское общество, мягко говоря, не очень удовлетворено такими высказываниями. Мобилизационный законопроект пока не поступил в Раду, поэтому непонятно, что будет в финальной версии документа. Однако то, что сейчас на военный учет становятся только те женщины, которые имеют военную или медицинскую профессию, а все остальные могут стать только добровольно – очень смущает некоторых наших соотечественников и они призывают приобщать всех украинок к службе в армии.

О скандальных заявлениях об обязательной мобилизации женщин – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Всех женщин на войну?

Чем ближе дата рассмотрения мобилизационного законопроекта в ВР, тем более скандальные заявления мы слышим из уст политиков, чиновников, нардепов. Особенно это касается мобилизации женщин. Напомню, что рассмотрение документа в парламенте должно состояться уже 6 февраля. Это будет первое чтение, а вот второе – может быть уже через неделю, если законопроект не проголосуют сразу. Нардеп Давид Арахамия прогнозирует, что две "оппозиционные фракции" не дадут проголосовать документ в целом.

"Поэтому мы сделаем перерыв в неделю, проголосуем сокращение сроков, и через неделю 13 или 14, проголосуем во втором чтении. Пойдем спецпроцедурой и как-то там высидим и сделаем все для того, чтобы это проголосовать", — говорит Арахамия.

О необходимости принятия законопроекта говорит советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркивает, что старый закон о мобилизации не учитывает реалий войны.

Но давайте вернемся к скандальным заявлениям о мобилизации. И снова акцент на мобилизации женщин, не добровольной, а обязательной. Так, подполковник Михаил Николов из 68-й ОЕБр считает необходимым прибегнуть к "драконовским мерам" — мобилизовать всех мужчин и женщин с 18 лет.

"Сейчас главное – не проиграть. Чтобы не проиграть, нужны драконовские методы. Как я это вижу: тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Не обязательно это передовая. А также привлечение к боевым действиям заключенных", — подчеркивает Николов.

Депутат от фракции "Голос" Инна Совсун также высказалась в поддержку мобилизации женщин. Нардеп отметила, что в Конституции записана обязанность всех граждан Украины защищать ее государственность.

"У нас не написано: только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех. Более того, мы же знаем, что у нас есть много женщин, которые уже служат", – говорит депутат.

Совсун объяснила, при каких условиях, по ее мнению, возможна мобилизация женщин в Украине. Она заявила, что женщин можно было бы мобилизовать, если возникнет ситуация, в которой без женщин мы "не вытягиваем".

"Моя позиция такова: если это надо для нужд обороны государства, если мы говорим, что мы без этого не вытягиваем, вот никак. Вообще нет картинки, где мы вытягиваем без женщин. Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить людей, которые служат в армии", – объяснила она.

"Нет" — обязательной мобилизации женщин

А что тогда делать с заявлением президента о мобилизации женщин? Зеленский дал ясно понять, что ее не будет. Об этом он сказал на итоговой конференции 19 декабря 2023 года.

А что говорят об этом женщины, которые уже служат? Стрелок-санитарка из штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины Елена Рыж подчеркнула, что выступает против мобилизации женщин. Свое мнение она высказала в проекте "Ремовська Інтерв'ю".

"Я понимаю, что мне закинут: мол, как мужчина, то мобилизация, а как женщина – то нет. Но это как перескочить один шаг. Сейчас есть ограничения, а тут мы раз – и сразу мобилизация. Давайте сделаем эту историю первого шага – Давайте дадим больше возможностей и увидим, к чему это приведет. Я уверена, что у нас пополнятся ряды желающих в ТЦК", – говорит Рыж.

Безуглая отправляет женщин на фронт?

А вот скандальноизвестная нардепка Марьяна Безуглая путается в своих показаниях, точнее, заявлениях. То она за мобилизацию женщин, то против. Какой логикой руководствуется депутат в своих сообщениях и высказываниях по мобилизации женщин, непонятно. Сначала в Facebook кричит, что женщины должны быть на передовой, а не в Европе.

"Кто-то не может выехать из страны и подлежит мобилизации, а кто-то ищет уже любовный интерес в Европе. Равенство прав!... И если придут женщины на небоевые должности, что тогда будет с тыловыми, так хорошо устроившимися уже два года. Неужели отправят в боевые подразделения? А как же кум, не поможет?... Я скажу больше, при введении военного учета женщин и мобилизации на небоевые должности, мы получаем шанс открытия границ для обоих полов", – говорится в ее сообщении.

Кстати, в комментариях под постом на вопрос читательницы, будет ли прописано в законе, что женщины будут только в тыловых частях, Марьяна Безугла ответила: "Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть все мужики тянут, нашим цветочкам в Европе лучше ".

Также Безуглая пишет и о гендерном равенстве, что у мужчин и женщин должны быть равные права. Она утверждает, что ценность жизни представителей обоих полов одинакова, а единственная возможность уникальной отсрочки для женщины – беременность.

"Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-то другая? У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность. Если беременная – не имеют права мобилизовать / можешь уволиться. Но в то же время, декретный отпуск как право на отсрочку / увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу на выбор", – отмечает депутат.

А буквально через несколько дней Безуглая делает другое сообщение в социальных сетях. Она говорит, что "в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)" и объясняет, что призыв женщин не ограничивается ВСУ, это могут быть и оборонные предприятия.

Нардеп Безуглая – о мобілізации женщин в Украине / Фото: ТСН

"Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту берутся на военный учет военнообязанных в порядке установленном Министерством обороны Украины. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечение обороны государства в военное время Во время действия военного положения женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу к частям (подразделениям) или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу к боевым частям (подразделениям) ", – пишет нардеп.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " МОБИЛИЗАЦИЯ: всех женщин на войну?! Скандальные заявления шокировали украинцев! ".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на итоговой конференции в 19 декабря 2023 года заявил, что мобилизации женщин в Украине во время военного положения не будет.

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