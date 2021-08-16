"Всем кланяемся до земли": родители пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика поблагодарили за спасение сына

"Всем кланяемся до земли": родители пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика поблагодарили за спасение сына

Мальчик хорошо себя чувствует, его сразу забрали домой.

Спал на земле и держал палку, чтобы отбиваться от хищных зверей. 6-летний Алексей Стефанцив, которого более сутки искали в горах на Прикарпатье, живой и невредимый вернулся домой. За поисками мальчика следила вся страна. В лесах Говерлы его пытались найти полтысячи человек. Надежда отыскать мальчика живым таяла с каждым часом, как вдруг все изменил один телефонный звонок.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вторые сутки непрерывных поисков. В поисковиков уже руки опускались, как вдруг звонок от волонтеров: ребенка нашли. Секунды казались вечностью, пока мать не услышала голос сына.

Спасатель: "Можешь мальчику дать трубку, чтобы я родителям дал?"

Заплаканная мама: "Алеша! Как ты, солнышко! Это он. Привет, сынок".

Живого и невредимого Алешу около 21:00 волонтеры доставляют с горы к родителям.

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Малый как и не был 30 часов один в горах, без теплой одежды, еды и даже воды. В объятиях у папы охотно раздает интервью:

- На чем ты спал?

- На земле.

- Тебе не холодно было? Что ты ел?

- Да ничего. Я не хотел есть. Не пил, у меня не было рюкзака и воды.

Для 6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи это была первая поездка в горы. И сразу — на Говерлу.

С бабушкой, старшим братом и тетей с семьей Алексей в субботу около двух часов дня отправился из Заросляка. Путешественники выбрали самый легкий — зеленый маршрут, длиной почти 5 км. Ребенок потерялся на первом же километре. Однако родные это поняли вплоть два часа спустя. Сначала искали сами, к спасателям обратились лишь в семь вечера.

"Кто-то вверх шел, кто сходил — потеряться среди людей было легче, чем просто в лесу", — говорит мать мальчика Марьяна Стефанцив.

После двух часов самостоятельных поисков родные поняли: только потеряли время. После звонка спасателям на поиски привлекли большое количество людей — почти полтысячи спасателей, полицейских, военных, лесников, кинологов и волонтеров, подняли квадрокоптер. Ночь была холодной: только плюс 8. А мальчик одет по-летнему.

Рассматривали разные версии. Не исключали, что ребенок вернулся к турбазе, незамеченным сел в автобус и оказался в соседней области. Прочесывали и ущелья. Алешу нашли аж на соседней с Говерлой горе — там, где не ожидали, двое коломийских волонтеров.

- Держи, это твоя (палка — Ред.). Он ее держал, чтобы от зверей отбиваться.

- А ты видел зверей?

- Нет, он не видел. Но на всякий случай.

- Он спускался быстрее, чем мы. Мы его еле догоняли.

От тропы на Говерлу мальчик отошел в сторону более чем на 2 километра. В горах, да еще и для ребенка — расстояние колоссальное.

"Мальчика нашли на вершине горы Большая Козмецька. С очень пересеченной местности и с большим перепадом высот", — говорит начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Тарас Кочкодан.

За то, что ушел от бабушки, заблудился и заставил так много людей волноваться, родители обещают Алешу не ссорить.

"Я не знаю, как благодарить! Всем кланяюсь до земли", — говорит мама ребенка.

Мальчика даже в больницу не повезли, он хорошо себя чувствует. Родители сразу забрали его домой.

Напомним, что мальчик 2015 рождения 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла.

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