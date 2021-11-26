Всемирная распродажа "черная пятница": реальны ли скидки и не завышены ли цены накануне

Всемирная распродажа "черная пятница": реальны ли скидки и не завышены ли цены накануне

Проценты скидок чаще от 15 до 30%, а не 50 и 70%, как висит на табличках.

В Соединенных Штатах магазины начали работать еще с 5 утра. В Украине — по привычному режиму, с 10. Традиционно украинские шопоголики жалуются на о скидки в магазинах.

О том, реальны ли скидки и не завышены ли цены накануне — 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, в Нью-Йорке покупатели выстроившись в очередь вежливо заходили в магазины. Правда, в пять утра. Уже не наблюдалось побоищ, как было еще несколько лет назад. Все спокойно выбирали товар. В киевские магазины очереди были меньше. Открылись они по привычному расписанию, в десять утра. Впрочем, будут работать на несколько часов дольше.

Эксперты, отслеживающие онлайн и магазинные покупки говорят, действительно продавцы стали более добросовестными. Тем, кто занимается одеждой, скидки делать легче всего.

"Черная пятница" | реальны ли скидки и что покупать выгоднее всего

Кое-кто просто пошел в сторону того, что вообще скидку не делает или делает ее не значимую, но не обманывает покупателей.

В прошлом году эксперты покупок исследовали, в это время самым продаваемым был пульсоксиметр. В настоящее время желания покупателей изменились.

Чтобы найти у нас скидки в 50% и больше, советуют пересматривать все вещи внимательно. На последние позиции или размеры они есть.

Та техника, которой много на складе, дешевеет на 25 и 50%.

Чтобы не было очередей, во время пандемии клиентов завлекали к покупкам онлайн и скидки сделали не однодневные, но покупатели настроены все купить именно сегодня, чтобы товар не закончился

Напомним:

В Украине перед Черной пятницей активизировались любители фейковых скидок. Доверчивые украинцы ведутся на приятные цены, которые часто оказываются не такими уж приятными. Продавцы перед Черной пятницей подняли цену на товар на 10%.

Читайте также: