Всемирно известную афганскую режиссера с семьей эвакуировали в Киев

Карими — была генеральным директором государственной компании "Афганфильм".

Эвакуирована из Афганистана в Киев прибыла всемирно известная режиссер, которому пришлось в срочном порядке покинуть страну после того, как власть захватили талибы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Сахру Карими с семьей эвакуировали из Кабула, в соцсетях она отметила, что благодарит Офиса украинского президента и Министерству иностранных дел Украины. Эвакуацию провели совместно с турецкими партнерами.

Карими — была генеральным директором государственной компании "Афганфильм" и первой в своей стране женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.

Недавно она обратилась к мировому киносообществу, призывая поддержать афганских киношников, работа и жизнь которых оказались в опасности, с тех пор как власть в стране захватили исламисты движения Талибан.

Напомним, что эвакуационные рейсы возобновились в аэропорту афганской столицы. Аэропорт Кабула охраняют две с половиной тысячи американских и 700 британских солдат и в ближайшее время обе страны обещают прислать туда подкрепление.

США хотят вывозить по 5000 человек в день, не только собственных граждан, но и местных.

Дипломаты ЕС сегодня проведут экстренные переговоры по ситуации в Афганистане. На кризис в этой стране после выхода американских войск отреагировали и в Белом Доме. Джо Байден ответственность возложил на коррумпированную афганскую власть — бывшего президента и армию. А завершить американскую миссию в Афганистане президент США назвал своим долгом.

Новости мира: в Киев прибыла всемирно известная режиссер, которую эвакуировали из Афганистана

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