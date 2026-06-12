Всеукраинский рекорд во Львове: 28-летняя Екатерина сдала 340 литров грудного молока (фото, видео)

28-летняя жительница Львова Екатерина Идзик / © ТСН

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Во Львове был зафиксирован уникальный и чрезвычайно трогательный всеукраинский рекорд. Местная 28-летняя жительница Екатерина Идзик передала в специализированный Банк молока при Львовском перинатальном центре колоссальный объем — 340 литров собственного грудного молока. Дочь женщины родилась преждевременно и два месяца находилась под наблюдением медиков, а лактация у роженицы оказалась настолько сильной, что все излишки она решила бесплатно отдавать для спасения других чужих младенцев, находящихся в реанимации.

О необычной маме-рекордсменке рассказывает корреспондент ТСН Маричка Кужик.

Сцеживание каждые три часа и «шок от цифры»

В домашней морозильной камере львовянки Екатерины для хранения донорского молока отведено отдельное большое отделение. Женщина показывает плотные ряды специальных заполненных бутылочек и отмечает, что столько запасов ей удается собрать всего за одну неделю. Такими бешеными темпами молочко накапливалось в течение всего года, однако о том, что она станет официальной рекордсменкой Украины, Екатерина даже не догадывалась.

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Екатерина Идзик, донор-рекордсменка: «Я была в шоке, если честно. Я вообще не считала литры — я просто считала бутылочки: о, сорок набралось, о, ещё сорок… Но литры вместе не складывала. А когда мне консультанты озвучили первую официальную цифру в 180 литров, я говорю: как, как это вообще возможно?! А теперь уже 340».

Стать донором женщине пришлось совершенно неожиданно для самой себя. Ее маленькая дочь Тея родилась значительно раньше прогнозируемого срока. Пока малышка находилась в инкубаторе под пристальным наблюдением врачей, Екатерина любой ценой пыталась наладить стабильную лактацию.

Муж Петр вспоминает, что жена сразу после родов твердо заявила: «Что бы ни случилось, я буду сцеживать молоко, хочу кормить ребенка исключительно своим молоком». Молодая мама дисциплинированно сцеживалась каждые три часа, даже посреди ночи по будильнику, который помогал контролировать муж. Поскольку крошка Тея тогда ела очень мало, все большие остатки Екатерина начала передавать медикам. Когда набирался полный ящик, лактологи оперативно отправляли к ней домой водителя на машине со спецхолодильником.

Как работает Банк молока и кому он спасает жизнь

В общей сложности в «Банк молока» Львовского перинатального центра, который успешно функционирует уже более трех лет, Екатерина Идзик сдала 340 литров. В учреждении каждую порцию тщательно проверяют в лаборатории, пастеризуют и отправляют на длительное хранение. На каждой баночке есть уникальный штрихкод конкретной мамы, где отображается подробная информация о составе — точное количество белков, жиров и углеводов.

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Ежегодно в этом центре рождается около пяти тысяч младенцев. Часть из них рождается с критически низким весом или патологиями и нуждается в интенсивной терапии. Если у их родных матерей из-за перенесенного стресса пропадает молоко, малышей спасают именно с помощью донорского молока.

Ольга Шлемкевич, руководительница Банка грудного молока Львовского перинатального центра: «К этим детям в первую очередь относятся недоношенные малыши и дети, которые находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Именно для таких пациентов грудное молоко — это не просто пища, это настоящее лекарство. Благодаря ему в разы снижается риск развития тяжелых инфекционных и кишечных заболеваний у младенцев и существенно увеличиваются шансы на выживание».

Сейчас в центре выхаживают маленькую Злату, которой всего несколько дней от роду. Она родилась преждевременно, и у ее мамы Надежды Петрушки лактация еще недостаточна, поэтому девочку успешно докармливают безопасным молоком из банка доноров и очень благодарны неравнодушным женщинам за помощь.

Секреты гиперлактации: генетика и спокойствие

За весь период работы «Банка молока» к почетному донорству присоединились уже почти двести львовских мам. Стать доноркой может любая женщина, которая кормит собственного ребенка в возрасте до одного года, имеет подтвержденный избыток молока и прошла бесплатные медицинские обследования.

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Консультант по грудному вскармливанию Анжела Фарат отмечает, что специалисты полностью обеспечивают мам индивидуальными наборами, стерильными бутылочками и мощными электрическими молокоотсосами, а курьер сам забирает замороженные пакеты из дома, поэтому женщине ездить в больницу (кроме сдачи первых анализов) не нужно.

Сама же Екатерина Идзик, к которой теперь массово обращаются другие украинские родители с просьбой поделиться секретом такого большого количества молока, склоняется к мнению, что это связано с наследственностью.

Екатерина Идзик о секретах материнства: «Многие просят меня поделиться тем, как я справлялась с этим. Конечно, важно полноценно питаться, хорошо высыпаться и стараться избегать стрессов. Но бывает, что девушки делают абсолютно все то же самое, что и я, а молочка все равно мало. Я больше склоняюсь к тому, что это передалось по наследству — моя мама так же долго кормила и меня, и сестру, и брата, и еще соседских детей, можно так сказать».

Донорам за сдачу молока деньги не платят, а для пациентов оно предоставляется совершенно бесплатно. В перинатальном центре отмечают: если количество активных доноров во Львове будет и дальше увеличиваться, они смогут замораживать еще большие объемы и бесплатно делиться запасами с другими роддомами области.

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