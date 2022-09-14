Вслед за Волынью рекордные очереди из фур образовались на Буковине

На пункте пропуска «Порубное» на Буковине в пробках стоит около тысячи грузовиков. Чиновники говорят, все из-за закрытия морских портов. С начала войны нагрузка на пункт пропуска выросла в три раза, говорится в ТСН.

Тянучка до пропускного пункта начинается от окраины Черновцов.

Водители учатся выживать в километровых очередях. Дальнобойщик Василий готовит жареный картофель на газовом баллоне. Едой и водой запастись смог, а вот помыться за сколько дней, негде.

В сутки очередь продвигается всего на 5-7 километров, говорят водители. Все это время он почти не спит: следит за движением грузовиков и ночью. Для того, чтобы хоть иногда вздремнуть установил датчик движения, как только фура спереди движется звучащий сигнал, мужчина просыпается, чтобы и себе продвинуться.

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Через пункт пропуска «Порубное» Василий ездит более 20 лет, впрочем в такой пробке, говорит, еще не стоял. Водитель везет в Румынию мясо, чтобы товар не испортился – холодильник работает без остановки. А это – дополнительный ущерб. «4-5 дней холодильники работают, солярка уходит. Наши еще работают как работают. А румыны очень плохо работают. Проблема с ветеринаром у них, он держит очень машины, потому что много идет зерновых, мы идем с мясом, у него очень большой наплыв документов», — объясняет водитель.

Работают в полную мощность, уверяют украинские таможенники. На контрольно-пропускных пунктах и с нашей, и с румынской стороны, даже увеличили штат работников. Но из-за закрытия морских портов фур едет так много, что их не успевают осматривать. «Нагрузку, пропускную способность, увеличили в три раза, но и нагрузка увеличилась в три раза. Запуск двух таможенных переходов, пограничных, «Дьяковцы» и «Красноильск» на нашей территории, на Буковине, дополнительно позволят разгрузить таможенный пост «Порубное»», – говорит глава Черновицкой военной администрации Руслан Запаранюк.

Эти новые КПП строят несколько лет, а планируют открыть в начале октября.

Сложная ситуация и на Волыни и на пункте пропуска «Ягодин» – сейчас в пробке стоят более двух с половиной тысяч грузовиков. Очередь и без того немалая увеличилась после забастовки польских перевозчиков. Они потребовали ускорить пропуск фур. Пустые тяжеловозы таможенники согласились пропускать через другой КПП, но и там сейчас в очереди около сотни автомобилей.

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