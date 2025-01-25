Всплыли грязные секреты нардепа Лопушанского: вы не поверите своим глазам

Андрей Лопушанский – один из самых загадочных и менее публичных депутатов Украины.

Это – пожалуй, самый загадочный, непубличный и главное – действующий народный депутат Украины – Андрей Лопушанский, фракция "Европейская солидарность".

О существовании такого нардепа могут не знать даже интересующиеся политикой. И это неудивительно. Ведь пока Порошенко и его другие рупоры расшатывают общество и ищут зраду, Лопушанский всегда находится в тени. И, похоже, сейчас самое время Хапуга.UA о нем рассказать более подробно, потому что есть о чем.

Мы обратили внимание на нардепа Лопушанского уже давно, и уже на начальной стадии его исследования обнаружили много интересного. Однако окончательно наше внимание к персоне нардепа привлекло ДБР:

"ДБР сообщило о подозрении действующему сыну действующего народного депутата Украины в завладении средствами поселкового Совета на Львовщине".

Сыном действующего нардепа оказался Артур Лопушанский.

Андрей Лопушанский/Скриншот по видео Хапуга.UA

“С сентября по декабрь 2019 года сын нардепа совместно с должностными лицами поселкового совета и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур разработали противоправный механизм по завладению бюджетными средствами громады. В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб почти на миллион гривен”, – отметили в ДБР.

Еэсовцы сразу же заговорили о политическом давлении. Ну а как иначе:

"Партия "Европейская Солидарность" заявляет о политическом давлении и политически мотивированных уголовных делах, которые штампуют власти против депутатов оппозиционной фракции в ВР".

Андрей Лопушанский/Скриншот по видео Хапуга.UA

В партии сообщили, что Лопушанским – шьют дело белыми нитями:

"Речь идет о закупке лампочек для поселкового совета частной структурой, к которой член семьи А. Лопушанского не имел отношения и не влиял ни на ценообразование, ни на другие вопросы этого контракта".

Андрей Лопушанский/Скриншот по видео Хапуга.UA

Однако здесь есть интересный момент. Даже два. Во-первых, компания, к которой имеет претензию ДБР, называется ООО "Артур", то есть тезка сына нардепа и именно она выиграла тендер на освещение.

Среди ее основателей действительно нет Лопушанского-младшего, однако село Верхнее Синевидное, что на Львовщине, где победило ООО "Артур", совсем не далеко для семьи нардепа. Там зарегистрирована компания "Альтер-Энерджи-групп", основателем которой является другой сын нардепа — Лопушанский Андре.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Это может быть удивительным стечением обстоятельств, но как бы то ни было – не так интересны дети Лопушанского, как сам народный депутат и вот почему.

Киев, улица Грушевского, самый центр столицы. В этом доме у Андрея Лопушанского есть квартира.

Дома его застать тяжело. Большинство времени он мотается по делам. Иногда на таком кубике. Чаще на этом Митсубиси.

Это Митсубиси Аутлендер 2022 года выпуска, который записан на компанию жены нардепа.

В декларации депутата этого авто нет, хотя он куплен еще два года назад, а значит – это уже основание для того, чтобы нардепом заинтересовалось НАПК.

"Я его не декларирую в связи с тем, что я только начал на нем передвигаться, так где-то может пару недель", — говорит нардеп.

Да, только не надо думать и крутить носом, что здесь нет сенсации. Ну, машина за 30 тысяч, ну подумаешь? Будьте терпеливы. А ведь автомобиль – это не единственное, что нардеп Андрей Лопушанский мог забыть показать в своей декларации.

Это – элитный коттеджный городок под Киевом "Золотые ворота" или в народе "Альпийка". Здесь, согласно данным декларации Лопушанского, у него есть свой дворец, внимание на 730 квадратов.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Гугл мепс показывает его следующим. А вот и фото "живого" имения, которое очень похоже на дворец Лопушанского. Обратите внимание на характерное озеро с мостиком и фонтаном.

Очень похоже, что это самое имение Лопушанского, которое выполнено у Пшонки стайл, и оно продается. За 1 миллион 100 тысяч долларов.

Обратите внимание, что этот Лопушанский дворец указывает как незавершенный объект строительства.

Однако, вот так чудо, он совершенно завершен. Это видно по фото из объявления. Это подтвердил и целый глава кооператива. Оказывается, после интересного диалога, что господин Лопушанский сдает, видимо, свою недвижимость не по дешевке, и она уже готова к проживанию, то есть сданный объект, однако в декларации у нас недострой, незавершенный объект строительства.

Сам Лопушанский объясняет это так:

"Почему вы не декларируете как полный имущественный комплекс свое жилье в селе Подгорцы? – Я не понимаю вашего вопроса, там задекларировано все, как должно быть согласно действующему законодательству, юристы этим занимались”.

За аренду этого поместья, которое очень похоже на дом Лопушанского, просят 300 тысяч гривен в месяц. Однако нардеп уверяет, что это все неправда.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Еще один момент, указывающий на то, что дом Лопушанского уже может быть давно обжит, это судебные процессы. Нардеп упорно не платит за газ.

То есть получается, что господин Лопушанский мог неверно заполнить декларацию и еще не декларирует доход от предоставления своего имения в аренду. Между прочим, искренне извиняемся, что не можем показать это и не только это, спойлер, имение из воздуха. Съемки ведь беспилотниками сегодня почти невозможны. Тем не менее, едем дальше.

А это уже – Козин. Любимое место отечественных политиков и олигархов. И депутат Лопушанский, похоже, тоже связан с этим местом. Здесь его знают как своего.

Дело в том, что за этим шлагбаумом есть имение, которым владеет дочь депутата – Анастасия Лопушанская, вот оно. Но, похоже, что хозяин здесь один – сам нардеп. Однако он это отрицает.

То есть получается, что депутат Андрей Лопушанский декларирует свое проживание в этой квартире, а по факту могу иметь целых два имения под Киевом. Один из них сдает в аренду и планирует продать, а другой в Козине использует для проживания. Однако по жилой недвижимости нардеп указывает только одну квартиру.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Конечно, депутат Лопушанский совсем не беден. А не основополагающий источник дохода его семьи это гостиничный бизнес. Так, согласно данным открытых источников, семья депутата так или иначе связана с гостиницами в Киеве и на горнолыжных курортах.

Некоторые из отелей Лопушанский периодически посещает и, возможно, даже контролирует их деятельность. Один из таких – Royal Grand Hotel в центре Киева. Вот он, к нему подъезжает.

Любые неудобные вопросы нардеп отвергает:

“Вы на меня уже давите… – Да чем? – Ну как, “а что такое”. Смотрите, вы задали вопрос, я сказал – дайте письменно запрос, юристы ответят и я это подпишу”.

Между тем для развития сети подконтрольных лопушанским гостиницам могла быть проработана схема с невозвратом кредитных средств на сумму более 450 миллионов гривен.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Все это имущество, вероятно, было выкуплено подконтрольными семье Лопушанского лицами. Но время идет, а к этому делу почему-то нет никому. Так, может, уже пора?

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВСПЛЫЛИ ГРЯЗНЫЕ СЕКРЕТЫ нардепа ЛОПУШАНСКОГО! ВПЕЧАТЛЮЩЕ! ВЫ НЕ ВЕРИТЕ СВОИМ ГЛАЗАМ! Хапуга.UA

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