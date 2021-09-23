Вспомнили о зонах и изменили привычную жизнь: как "желтый" уровень епидопасности влияет на украинцев

Вспомнили о зонах и изменили привычную жизнь: как "желтый" уровень епидопасности влияет на украинцев

С сегодняшнего дня Украина живет по правилам "желтой" карантинной зоны.

Карантин украинцы уже немного подзабыли — с начала июня об эпидемии напоминали разве что защитные маски в магазинах и в транспорте. Но более недели назад все резко изменилось — едва ли не каждый день больных становится на тысячу больше, чем за предыдущие сутки. Поэтому снова пришлось вспоминать о зонах и изменениях привычной жизни.

О том, как меняет ее "желтый" уровень епидопасности — 23 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

При "желтом" уровне епидопасности садики и начальные классы работают в обычном режиме. Старшие классы — переходят на дистанционное обучение. Но, этой осенью карантин изменились — старшеклассникам можно ходить в школу, если 80% педагогов привиты, хотя первой дозой.

В столице волноваться нечего, отчитывается местная власть, почти все киевские школы достигли необходимого показателя. По данным же Министерства образования, среди лидеров вакцинации учителей: Николаевская, Кировоградская область и Херсонщина. Самые низкие показатели на Волыни, Закарпатье и Львовщине.

"Среднее арифметическое по областям, мы говорим состоянию на прошлую пятницу — 41% вакцинированных, это полностью вакцинированных. Не полностью, первая доза — 26%", — отмечает и.о. генерального директора директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Владимир Божинский.

В "желтой" зоне в кафе и ресторанах столы должны стоять в полутора метрах друг от друга, а сидеть за ними могут более 4 человек, без учета детей. Однако, разрешено не соблюдать эти ограничения, если посетители привиты или с ПЦР-тестами.



Как прописанное воплотить, пока не понимают в одном из столичных ресторанов.

"Это не прописано, как это должно происходить, согласно чему проверять подлинность этих справок, или неподлинность. То есть, пока этот механизм не прописан, то мы можем спрашивать (сертификаты, справки — Ред.), но мы будем верить всему, что нам будут говорить и не имеем права это проверять ", — отмечает его основатель Максим Храмов.

В "желтой" зоне кинозалы и другие учреждения культуры можно заполнять наполовину. Однако, эти ограничения можно не применять, когда персонал привит, а посетители или с сертификатом вакцинации, или ПЦР-тестом.

В кинотеатре "Октябрь" — пожертвовали билетами.

"Мы впускаем всех, но с ограничениями. 2/3 посадочных мест", — отмечают там.

Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

В сетевом кинотеатре обещают пускать только привитых или с тестом. Однако, пока не соблюдают.

И хотя вся страна — официально — с сегодняшнего дня в "желтой" зоне, в Александрии — Кировоградщина — решили, что войдут туда с октября. В школу здесь пошли все, хоть уровень вакцинации работников 65%.

"Мы отложили действие постановления. Решили, что темпы вакцинации у нас проходят хорошо и больных меньше. Поэтому у нас есть такой коридор, или окно, если так можно сказать, в течение которого мы сможем выполнить нормативы 80 процентов", — говорит заместитель городского головы Александрии Ирина Чемерис.

Количество больных коронавирусом в Украине резко растет. За последние сутки диагностировали почти 8 тысяч новых случаев COVID-19, 123 случая летальные. Десять областей стремительно приближаются к "оранжевой" и "красной" зонам.

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