Вспомнить 2015-й: год легендарной битвы за Донецкий аэропорт и трагедии под Дебальцево, терактов в Париже и визита Байдена в Киев

Вспомнить 2015-й: год легендарной битвы за Донецкий аэропорт и трагедии под Дебальцево, терактов в Париже и визита Байдена в Киев

В ТСН.Тиждень продолжается спецпроект "30 шагов вперед". И на этот раз рассказ про 2015 год.

2015-й — год, когда в Москве убивают Бориса Немцова, в Париже происходит серия ужасных терактов, но внимание мира приковано к событиям в Украине, где идет война на Донбассе.

Это был год знаковых потерь. 2 февраля на плохой дороге в пустой молоковоз врезается джип Андрея Кузьменко — вокалиста группы "Скрябин". 27 февраля прямо под стенами Кремля четырьмя выстрелами убивают одного из главных оппонентов Путина — Бориса Немцова.

28 февраля в Киеве из окна своей квартиры на 17 этаже выбрасывается парламентский дирижер бывших регионалов Михаил Чечетов. 20 марта проваливается под байкальской лед микроавтобус, за рулем которого был младший сын президента-беглеца — Виктор Викторович Янукович.

15 апреля в Киеве убивают депутата и главного организатора Антимайдана Олега Калашникова, а на следующий день 4 пули получает пророссийский публицист Олесь Бузина.

Впрочем, все эти смерти будто растворяются в водовороте войны, которая сжирает тысячи украинских солдат.

АЭРОПОРТ И ДЕБАЛЬЦЕВО

1 января 2015 террористы в Донецке пытаются прорваться в новый терминал аэропорта. ДАП штурмуют ежедневно по несколько раз. Первым не выдерживает бетон — 13 января после нескольких месяцев обстрелов падает диспетчерская башня. 21 января боевики взрывают перекрытия второго этажа, превратив бетонный каркас в руины. Это серо-стальное поле держалось дольше, чем все известные оплоты Второй мировой войны — 244 дня. Оно унесло жизни 101 украинского героя. Потери врагов — в десять раз больше.

Когда терминал уже захватили террористы, наши бойцы под руководством Максима Ридзанича с позывным "Адам" еще два дня держат пожарную станцию. Ребята держатся, потому что просто не было приказа отойти. Оборона аэропорта заканчивается только 23 января, когда боевые товарищи выводят группу "Адама" с этой позиции.

После захвата аэропорта украинская оборона отодвигается на 800 метров — в село Пески. Но для масштабного наступления Россия выбрала совсем другой вектор — Дебальцево. Этот транспортный узел был крайне нужен боевикам для получения оружия и живой силы с российской территории. К тому времени Минские соглашения четко обозначили линию фронта и Дебальцево на картах было обозначено как украинский тыл. В конце января российские войска и террористическая ополчения штурмуют Углегорск — городок рядом с Дебальцево. Город постоянно обстреливают, с него начинают массово эвакуировать мирных жителей.

15 февраля, всего через трое суток после подписания Вторых Минских соглашений позиции украинских военных заливает огнем российская крупнокалиберная артиллерия и штурмуют десятки танков. На позиции, которые удерживают три тысячи украинских бойцов оккупанты бросают более 15000 боевиков. Наши защитники сожгут кучу вражеской бронетехники. За каждого из 180 погибших украинских защитников враг заплатит в десять раз большим числом убитых и раненых. Впрочем оккупантам удастся обойти Дебальцево с двух сторон. Город оказывается в котле. 18 февраля украинские подразделения по единственной дороге, которая простреливалась с обеих сторон, покинули свои позиции. Закрыть котел враги не успели.

"30 шагов вперед", 2015 год: убийство Немцова, теракты в Париже, но внимание мира приковано к Украине

ГРИВНЯ ПАДАЕТ

На фоне страшных событий на фронте начинается стремительное падение гривны. 26 февраля официальный курс Нацбанка — 30 гривен и 1 копейка за американский доллар. Это — печальный антирекорд. Вслед за американской валютой дорожает топливо и продовольственные товары.

Впоследствии власти удается преодолеть панику и стабилизировать курс на уровне 24 гривен за доллар. Но цены в Украине вниз так и не пойдут.

ПРИГОВОР СЕНЦОВУ

25 августа 2015 года украинским политзаключенным Олегу Сенцов и Александру Кольченко оглашен приговор российского суда — 20 и 10 лет колонии. Кинорежиссера и активного участника Майдана арестовывают в Крыму в мае 2014-го — якобы за создание террористической группы. Обвинение абсурдное — Сенцов инкриминируют создание террористической группировки с целью уничтожения памятника Ленину! Пытки, которые во время допросов устраивали сотрудники ФСБ, Сенцова не сломали. Он продолжил борьбу и за решеткой.

В 2015-м в Украине выходит книга рассказов Сенцова, которые он написал в заключении. И все это время — до осени 2019-го — он будет получать горы писем от украинцев и слова поддержки от мировой элиты.

ЛЕНИНОПАД

Главный памятник Ленину в столице Украины был свергнут еще 3 декабря 2013 годи, и с тех пор во всем государстве еженедельно валятся монументы в честь тоталитарного вождя и убийцы украинского народа. По состоянию на 2015-й год украинцы сносят 552 памятники Ленину. В конце этого года в Украине запрещают коммунистическую партию — сначала законом, а затем по решению суда.

ТЕРАКТЫ В ПАРИЖЕ

Пятница, 13 ноября, стала для французов кровавой. В ту ночь в Париже произошло сразу 6 нападений террористов, во время которых погибло 129 человек. Все эти атаки составляют единый скоординированный террористический акт — самый большой в истории Франции.

Террористы действуют двумя способами — первые одевают взрывные пояса шахидов и давят кнопки в наиболее людных местах столицы, другие — расстреливают людей из автоматов Калашникова. Террористы не выдвигают никаких требований — единственная цель убить как можно больше французов.

Больше всего жертв — в парижском театре Батаклан. Группа террористов в упор расстреливает 87 зрителей. А когда полиция организовывает штурм театра — четверо нападавших себя взрывают.

Ответственность за массовую бойню берет на себя ИГИЛ — сообщает, что это месть за участие в военной коалиции против Исламского государства в Сирии и Ираке.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИЦИИ

19 января 2015-го года стало последним днем существования Госавтоинспекции. ГАИ расформировывают, ее сотрудников — увольняют. Вряд ли найдутся украинцы, которые по ним грустят.

Летом 2015 года парламент принимает закон о Национальной полиции — профессиональный правоохранительный орган. По всей стране проходит презентация новых патрульных полицейских — улыбающихся, красивых и вооруженных.

Впрочем, уже через полгода украинцы начинают замечать, что новые копы нередко обращают на старые тропы. Впоследствии оказывается, что в Национальной полиции через судебные решения начинают возобновляться люди, которых уволили во время переаттестации.

БАЙДЕН В КИЕВЕ

В декабре 2015 года в Украину прибывает вице-президент США Джо Байден. Это уже третий его визит в Украину. И он посвящен одной теме — заставить украинскую власть опомниться.

8 декабря Байден выступает с трибуны украинского парламента. Эту речь очень скоро назовут исторической. Главный призыв второго человека Америки к украинским политикам — если сейчас не преодолеть коррупцию, завтра может быть поздно.

"Это время Украины. Может, это ваш последний шанс. И, пожалуйста, ради нас, ради всех, не упустите это время, не упустите эту возможность..." — сказал тогда нынешний президент США.

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