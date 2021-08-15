Вспомнить 2019-й: дело Гладковского, "стадион так стадион", избрание Зеленского и возвращение пленных

В ТСН продолжается спецпроект "30 шагов вперед". И на этот раз — вспоминаем 2019 год.

Импичмент Дональда Трампа

Осуждение в Италии нашего воина Виталия Маркива

Выступление на климатическом форуме 16-летней шведской активистки Греты Тунберг.

Все это — лишь небольшая часть событий, произошедших в 2019-м. А еще в 2019 году украинский суд наконец вынес приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу. 13 лет лишения свободы за государственную измену, которые начнутся, когда его физически задержат. А еще — арест имущества и возмещения почти 100 тысю гривен судебных издержек.

2019-й — это год, когда вся Украина наблюдает за захватом моста метро, в Одессе переворачивается танкер, а фраза "стадион так стадион" становится мемом.

Гладковские

В начале года журналисты "Бигус-Инфо" обнародуют расследование о схеме поставки дефицитных запчастей для бронетехники. Фирмы-прокладки, к которым якобы причастны представители СНБО, контрабандой из России 4 года завозили на оборонные заводы запасные части с наценкой в 3-4 раза.

Цена вопроса — обогащение на сотни миллионов гривен.

Главные фигуранты — первый заместитель секретаря СНБО, соратник Петра Порошенко — Олег Свинарчук. За несколько лет до этого он сменил фамилию и стал Гладковским. Как и его 22-летний сын Игорь. Предвыборный штаб Петра Порошенко сразу делает заявление — это стопроцентная предвыборная технология. До президентских выборов остается месяц

Олега Гладковского через полгода после этих событий задерживают и почти сразу отпускают. Сейчас дело в Антикоррупционном суде. Корпорация "Богдан", которую возглавлял Гладковський и которая тоже упоминалась в расследовании недавно признали банкротом.

Убийство в Переяславе

31 мая 2019 нетрезвая компания копов посреди города Переяслав развлекается стрельбой по банкам. Но одна из пуль рикошетит и попадает в голову 5-летнего Кирилла Тлявова, что играл неподалеку. Кирилл умирает через три дня, несмотря на все усилия врачей. Впрочем местная полиция сначала пытается скрыть пьяную стрельбу — мол мальчик поскользнулся и ударился головой о камень. Ложь в защиту мундиров возмущает простых людей — Переяслав выходит на протест.

Позже становится ясно, что стрелков было четверо, а оружие, из которого они стреляли, исчезло. Родственники убитого мальчика жалуются, что расследование сознательно затягивают.

В мае 2020-го, через год после убийства, двое подозреваемых выходят под залог в 10 тыс. долларов. Сейчас ни одного из них в умышленном убийстве больше не обвиняют.

По состоянию на лето 2021-го в СИЗО остается только один из четырех обвиняемых. Генеральный прокурор Венедиктова заявляет, что дело об убийстве ребенка у нее на контроле.

"30 шагов вперед", 2019: приговор Януковичу, импичмент Трампа и выступление Греты Тунберг

"Стадион так стадион"

31 марта, после объявления экзит-полов первого тура президентских выборов, Петр Порошенко приглашает своего теперь уже единого оппонента Владимира Зеленского на открытые дебаты. Далее будет многодневный обмен шпильками в видеообращении, что завершается фразой "стадион так стадион".

19 апреля. Билеты на часовую политическую дискуссию на Олимпийском можно заказать бесплатно — их разбирают молниеносно.

Два кандидата должны быть на разных сценах — друг против друга. Но Петр Порошенко начинает дебаты маршем по стадиону и идет в сторону оппонента.

Сами дебаты — не самопрезентация и обсуждение будущего государства. Кандидаты критикуют друг друга, говорят о войне и даже становятся на колени.

Через два дня, 21 апреля 2019 года, за Владимира Зеленского проголосуют более 73% избирателей.

Минер моста Метро

18 сентября полиция получает анонимное сообщение, что мост Метро заминирован. Вот там, посреди дороги, остановился автомобиль, а его владелец что-то кричит и стреляет в воздух.

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Многомиллионный город останавливается. А террорист расстреливает из карабина полицейские дроны и требует встречи со своей девушкой.

К мосту взимают спецназовцев и бронетехнику, на позиции выходят снайперы. И все это, чтобы задержать одного ветерана АТО — 42-летнего Алексея Белько. Через несколько часов переговоров он сдается полиции. Взрывчатки у него не находят. Через год суд признает его виновным, но невменяемым — и отправляет на принудительное лечение.

"Делфи"

В ночь между 21 и 22 ноября страшный шторм в Черном море срывает с якоря старый танкер "Делфи". После неудачных попыток спасти судно с него принудительно эвакуируют команду. Сам танкер садится на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин" и начинает отравлять прибрежные воды мазутом. Судно с огромными пробоинами загрязнять местную экологию почти год. Его снимут с мели и оттянут в Черноморск только осенью 2020-го.

Наши возвращаются

7 сентября, Бориспольский аэропорт забит до отказа. Телекомпании и стримеры вживую транслируют исторический момент — прибытие домой самолета с тридцатью пятью украинскими политзаключенными, которых обменяли на Владимира Цемаха и ему подобных преступников.

Наконец на свободе наши моряки, которых взяли в плен в Керченском проливе. Дома Олег Сенцов. Он обнимает свою дочь Алину, которую не видел 5 долгих лет. Сотни других пленных — военных и гражданских — ждут обмен в тюрьмах и застенках самопровозглашенных псевдореспублик.

Другой самолет вывозит из Украины на Донбасс 124-х беркутовцев, российских солдат и их помощников с украинскими паспортами. Это — так называемый большой обмен пленными. Далее будет 2020-й.

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