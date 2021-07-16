Вспышка будет: Ляшко рассказал, к чему готовиться украинцам и как их будет выручать "ковидный-сертификат"

Вспышка будет: Ляшко рассказал, к чему готовиться украинцам и как их будет выручать "ковидный-сертификат"

Коронавирус, как заметил Ляшко, непрогнозируемым вещь.

В Украине будет вспышка коронавируса, но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные-сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Вспышка будет. Размер вспышки и рост количества заболеваемости прогнозировать трудно, потому что коронавирус показал, что это не прогнозируемая вещь. Надо готовиться к худшим сценариям... Украина двигалась, как Нидерланды. С середины апреля у нас началось снижение уровня заболеваемости. Впрочем, в течение последней недели в Нидерландах произошел резкий скачок. Сейчас они регистрируют более десять тысяч случаев в день. За неделю вспышка была такой, как осенью 2020 года", — высказался Ляшко.

По словам главы Минздрава, государство запускает "ковид-сертификаты" для того, чтобы при адаптивном карантине, не всё закрывалось, как это было в другие месяцы. Он рассказал, что эти документы дадут несколько преимуществ, как их владельцам, так и экономике страны. В частности, в этом сертификате будет три показателя: вакцинация, данные о перенесенной болезни и данные о ПЦР-тестировании.

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"Когда Украина будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", то определенные ограничения, которые есть в этой зоне для всех, видимо не будут распространяться на тех, кто вакцинирован или имеет ковид-сертификат", — предположил Ляшко.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

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Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

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