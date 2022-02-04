Вспышка COVID-19 среди детей в Житомирской области: такого количества больных не было

Преимущественно в больницы госпитализируют учащихся начальной школы.

В Житомирской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом среди детей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 февраля.

В регионе с начала недели ежедневно госпитализируют по два десятка малышей. Преимущественно в медучреждение попадают учащиеся начальной школы.

COVID-отделение городской детской больницы почти заполнено до основания. В городском совете говорят, что такого количества больных детей не было даже тогда, когда регион находился в "красной" карантинной зоне. Также ситуацию усложняет и грипп. За последнюю неделю его заболели 7,5 тысяч детей в области.

"У нас было пять детей, шесть, десять, максимум до 20 детей. Сегодня у нас находится в больнице 58 детей. Сохраняется рост заболевания именно среди детей младшего возраста, младшего школьного возраста – это 1-5 классы в первую очередь", – говорит заместитель мэра Мария Мисюрова.

В Житомирской области фиксируют вспышку коронавируса среди детей

Именно поэтому чиновники решили продлить дистанционную учебу в школах еще на неделю.

Как сообщалось, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 235 тысяч детей. Больше всего подтвержденных случаев заболевания среди детей выявлено в возрастной группе 10-14 лет — более 40%. Еще 26% приходятся на категорию 15–17 лет. В настоящее время наблюдается повышение заболеваемости среди детей. Во многих регионах учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения из-за роста уровня заболеваемости.

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