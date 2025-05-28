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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Вспышка гепатита А в Киеве: сколько людей уже болеет и какая причина

В одном микрорайоне столицы инфекция распространяется еще с 8 мая.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
В Киеве вспышка гепатита А

В Киеве вспышка гепатита А

Стали известны новые подробности массового заболевания гепатитом А в Киеве в Соломенском районе.

Как сообщил ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, по состоянию на сегодняшний вечер количество заболевших уже составило 88 человек. Из которых 38 - дети.

О вспышке гепатита А в микрорайоне Отрадный стало известно еще 8 мая. Тогда к врачам обратились первые пациенты.

"Сейчас на стационарном лечении остаются 14 человек, включая 7 детей. За этот период 1237 человек, из них 881 ребенок, были вакцинированы от гепатита А.", - рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак.

До сих пор точная причина распространения инфекции не установлена.

"Вероятно, что инфекция попала в воду во время выполнения ремонтных работ на водопроводной сети или же были какие-то порывы и грязная вода попала в воду и вызвала заболевание в одном микрорайоне Отрадный", - говорит Сергей Чумак.

Для исключения всех возможных вариантов Госпродпотребслужба проводит проверку пунктов разлива питьевой воды в микрорайоне Отрадный.

Напомним, эксперты обнаружили источник заражения вспышки гепатита A в Киеве.

Также в Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Киевводоканал уверяет, что централизованная вода безопасна.

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