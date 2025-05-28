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Вспышка гепатита А в Киеве: сколько людей уже болеет и какая причина
В одном микрорайоне столицы инфекция распространяется еще с 8 мая.
Стали известны новые подробности массового заболевания гепатитом А в Киеве в Соломенском районе.
Как сообщил ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, по состоянию на сегодняшний вечер количество заболевших уже составило 88 человек. Из которых 38 - дети.
О вспышке гепатита А в микрорайоне Отрадный стало известно еще 8 мая. Тогда к врачам обратились первые пациенты.
"Сейчас на стационарном лечении остаются 14 человек, включая 7 детей. За этот период 1237 человек, из них 881 ребенок, были вакцинированы от гепатита А.", - рассказывает ТСН.ua Сергей Чумак.
До сих пор точная причина распространения инфекции не установлена.
"Вероятно, что инфекция попала в воду во время выполнения ремонтных работ на водопроводной сети или же были какие-то порывы и грязная вода попала в воду и вызвала заболевание в одном микрорайоне Отрадный", - говорит Сергей Чумак.
Для исключения всех возможных вариантов Госпродпотребслужба проводит проверку пунктов разлива питьевой воды в микрорайоне Отрадный.
Напомним, эксперты обнаружили источник заражения вспышки гепатита A в Киеве.
Также в Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Киевводоканал уверяет, что централизованная вода безопасна.