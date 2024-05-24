"Вспышка — и кисть будто отпала": воин ВСУ рассказал о жутком ранении и невероятной работе медиков

В Днепре медикам удалось сохранить жизнь и концовки 38-летнему военному.

Его доставили из-под Донецка с большой кровопотерей. Вражеский дрон сбросил боеприпас прямо в блиндаж. Раненого Алексея вывозили под постоянным огнем.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

38-летний военный Алексей в реанимации пробует двигать разбитыми и заново собранными руками. Шансы спасти руки были мизерные - говорят врачи.

"Руки разорвало на куски, было видно косточки, суставы. Шансов совсем не было. Уже были нанесены линии, где должны были ампутировать руку. Мы все боялись одного, что будут выключаться почки и потом спасение станет невозможным", - объясняет врач.

Алексей и врач

Это был массированный обстрел недалеко от Донецка, говорит тридцати восьмилетний Алексей. Они держали позиции под бешеным огнем, когда врага можно было видеть невооруженным глазом.

"Штурмовали, бросали гранаты с дронов, газ, минометы", - говорит он.

Вражеский дрон сбросил боеприпас прямо на него, вспоминает Алексей.

"Вспышка просто - и кисть сразу как будто отпала. Сразу был шок - кисть висит. Но ничего, заползаем, делаем турникет и ждем эвакуации", - говорит военный.

Эвакуации ждал восемь часов, потому что обстрелы не прекращались. Пока вывозили Алексея, пострадал еще и боевой медик. Боец потерял три литра крови и в конце концов оказался на операционном столе.

"Пальцы лежали практически рядом. Травматическая неполная ампутация конечности кисти. Но еще была здесь большая проблема, большой дефект. много раз были мысли о том, чтобы частично где-то ампутировать конечность. Пошли на риск, сохранить", - говорит военный.

Травмированная рука Алексея

Операция длилась пять часов. Медики собирали раздробленные кости по мельчайшим обломкам. Перелили более двух литров крови. Потом еще четыре операции - и наконец обнадеживающая новость.

"Хочет вернуться скорее домой. у него старенькая мама. Он хочет за ней ухаживать, а для этого должны работать руки. Мы ему пообещали, что все для этого сделаем, а он нам пообещал, что обязательно купит нам мороженое, так что у нас есть такое соглашение", - говорит медик.

Алексея, который был экспедитором до военной службы, ждет еще длительное восстановление. Удастся ли вернуться на гражданскую работу, пока не знает. Но он уверен: сможет заботиться о маме, которая так ждет его дома.

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