ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
112
Время на прочтение
2 мин

"Вспышка! И всё": люди, выжившие во время кровавого нападения на автобусы в Краматорске, впервые рассказали об ударах

Накануне россияне атаковали автобусы в Краматорске и убили много людей. В салонах находились в основном пожилые люди. Те, кто выжил, потрясли своими рассказами.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Павловская Ольга Павловская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Последствия нападения на автобусы в Краматорске

Последствия нападения на автобусы в Краматорске

В результате вражеского удара по двум рейсовым автобусам в Краматорске погибли три десятка человек. Еще более двадцати получили ранения. Пациенты в наиболее тяжелом состоянии были эвакуированы в Днепр.

Те, кто пришел в себя, рассказали о пережитом корреспондентке ТСН Ольге Павловской.

Не доехала до врача всего одну остановку — раненая Алла выпрыгнула из загоревшегося автобуса.

«Это был рейсовый автобус. Я как раз ехала на приём к врачу. И вдруг — бац! Прямо в автобус! Что именно это было — дрон или что-то другое — не знаю. Я, пока была в сознании, выпрыгнула из автобуса».

Нападение на два рейсовых автобуса в Краматорске произошло 8 октября — в салонах было полно людей. Пока спасатели тушили пожар, а медики оказывали помощь раненым, россияне наносили новые удары.

Тридцать человек погибли. Еще более двух десятков получили ранения. Семерых с самыми тяжелыми травмами удалось доставить в Днепр. Среди них — водитель автобуса.

«Только что отъехал от остановки. Бум! И всё. Какие укрытия? Вспышка! И всё. Перед глазами завеса. Нога болит. Пытался осмотреться — почти ничего не вижу. Как-то выбрался из автобуса и начал от него отползать», — рассказывает пострадавший.

52-летний Дмитрий — самый молодой из раненых. Врачи говорят: большинство пострадавших — пожилые люди, которые ехали по делам.

«Возраст пациентов — 82, 68, 73, 72 года, а самому старшему — 91 год! Многочисленные ожоги, многочисленные травмы головного мозга, грудной клетки, конечностей. Пациентка Людмила, 82 года, находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние по-прежнему критическое», — отмечают медики.

Переехал в Краматорск из Бахмута — господин Александр в тот день как раз ехал с кумами оформлять субсидию:

«На следующей остановке нам нужно было выходить. И в этот момент… Там было два автобуса. Один — на той стороне, второй — сюда ехал. И одновременно произошел взрыв. Начали вытаскивать людей. Автобус горит всё сильнее и сильнее».

Раненая пассажирка вспоминает ужас первых минут после взрыва:

«Люди лежали. Живые они или мертвые — я не знаю. Я сама поползла, как можно быстрее. Кричат: „Давайте быстрее уходим от автобуса!“. Я обернулась — от автобуса остался один каркас. Он весь горит. Я как можно быстрее на коленях доползла до дома, где мы и спрятались».

В настоящее время состояние пятерых раненых по-прежнему остается тяжелым. Медики Днепра готовят их к новым операциям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 13 ОКТЯБРЯ! ПОСЛЕДСТВИЯ атаки РФ! Кибератака во Франции! Скандал с прокурорами

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie