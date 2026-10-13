"Вспышка! И всё": люди, выжившие во время кровавого нападения на автобусы в Краматорске, впервые рассказали об ударах

Последствия нападения на автобусы в Краматорске

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В результате вражеского удара по двум рейсовым автобусам в Краматорске погибли три десятка человек. Еще более двадцати получили ранения. Пациенты в наиболее тяжелом состоянии были эвакуированы в Днепр.

Те, кто пришел в себя, рассказали о пережитом корреспондентке ТСН Ольге Павловской.

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Не доехала до врача всего одну остановку — раненая Алла выпрыгнула из загоревшегося автобуса.

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«Это был рейсовый автобус. Я как раз ехала на приём к врачу. И вдруг — бац! Прямо в автобус! Что именно это было — дрон или что-то другое — не знаю. Я, пока была в сознании, выпрыгнула из автобуса».

Нападение на два рейсовых автобуса в Краматорске произошло 8 октября — в салонах было полно людей. Пока спасатели тушили пожар, а медики оказывали помощь раненым, россияне наносили новые удары.

Тридцать человек погибли. Еще более двух десятков получили ранения. Семерых с самыми тяжелыми травмами удалось доставить в Днепр. Среди них — водитель автобуса.

«Только что отъехал от остановки. Бум! И всё. Какие укрытия? Вспышка! И всё. Перед глазами завеса. Нога болит. Пытался осмотреться — почти ничего не вижу. Как-то выбрался из автобуса и начал от него отползать», — рассказывает пострадавший.

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52-летний Дмитрий — самый молодой из раненых. Врачи говорят: большинство пострадавших — пожилые люди, которые ехали по делам.

«Возраст пациентов — 82, 68, 73, 72 года, а самому старшему — 91 год! Многочисленные ожоги, многочисленные травмы головного мозга, грудной клетки, конечностей. Пациентка Людмила, 82 года, находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние по-прежнему критическое», — отмечают медики.

Переехал в Краматорск из Бахмута — господин Александр в тот день как раз ехал с кумами оформлять субсидию:

«На следующей остановке нам нужно было выходить. И в этот момент… Там было два автобуса. Один — на той стороне, второй — сюда ехал. И одновременно произошел взрыв. Начали вытаскивать людей. Автобус горит всё сильнее и сильнее».

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Раненая пассажирка вспоминает ужас первых минут после взрыва:

«Люди лежали. Живые они или мертвые — я не знаю. Я сама поползла, как можно быстрее. Кричат: „Давайте быстрее уходим от автобуса!“. Я обернулась — от автобуса остался один каркас. Он весь горит. Я как можно быстрее на коленях доползла до дома, где мы и спрятались».

В настоящее время состояние пятерых раненых по-прежнему остается тяжелым. Медики Днепра готовят их к новым операциям.

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