Вспышка коронавируса, учеба в условиях локдана и COVID-сертификаты: Ляшко рассказал, к чему готовиться украинцам

Второй день подряд в стране фиксируется более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки.

Введут ли в Украине локдаун из-за новой вспышки коронавируса, будут ли закрывать школы и когда в Украине станут доступными международные и электронные COVID-сертификаты.

ТСН.ua собрал все, о чем говорил в эфире "Сніданку з 1+1" 6 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Введут ли локдаун

Впервые с середины июня второй день подряд в Украине фиксируется более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки. В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что о локдауне пока речь не идет. Предотвратить локдаун поможет вакцинация. Сейчас в Украине есть 6 миллионов доз вакцин разных производителей. Поэтому глава Минздрава призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения и смерти.

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Как будут работать школы в случае усиления карантина

В областях Украины в случае усиления карантина школы будут работать в обычном режиме, если вакцинировано против коронавируса 80% педагогов. По состоянию на сейчас, например, в Киеве привито только 57% работников образования. Впрочем, несмотря на постановление Кабмина, вакцинация учителей добровольная и бесплатная.

Ляшко объяснил, если карантин не будет усиленно и все области останутся в "зеленой" зоне, требование о 80% вакцинированных педагогов не будет действовать и школы будут работать в офлайн режиме. Впрочем, если область попадет в "оранжевую" зону, в которой не будет вакцинировано 80% педагогов, ученики будут вынуждены учиться дистанционно.

"Эта цифра в 80% установлена для тех областей, где установлен желтый, оранжевый или красный уровне эпидопасности. Если будет оставаться зеленый уровень, в котором Украина сейчас находится, то эта норма не распространяется и школы открывают. Поэтому не ждем желтого, оранжевого и красного, а вакцинируемся. Если область попадет, например, в оранжевую зону и там не будет достигнуто уровень 80% вакцинированных педагогов, тогда школы в таких регионах, согласно нормам адаптивного карантина, будут переведены на онлайн обучение", — пояснил глава Минздрава.

А поэтому, чтобы школы не закрывались, министр здравоохранения призвал педагогов прививаться. В то же время он подчеркнул, что вакцинация против коронавируса в Украине добровольная и бесплатная.

COVID-сертификаты

Так, по словам главы Минздрава, международные сертификаты о вакцинации от коронавируса в Украине уже доступны и получить их может каждый, кто привился двумя дозами у своего семейного врача.

"Международный сертификат о проведении вакцинации сейчас доступен. После того, как вы получили две дозы прививки, вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу и он на каждую вакцину, а они у нас все признаны ВОЗ, выдаст международный сертификат о проведении вакцинации. Не на желтом бланке, как сейчас пишут в Интернете — "приходите со своей желтой бумагой", а распечатка с печатью врача и учреждения. Все. И такой сертификат признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", — отметил Ляшко.

Что же касается электронного сертификата, то на данный момент он проходит бета-тестирование и вскоре будет доступен в приложении "Дия". По такому сертификату вакцинированным украинцам можно будет свободно путешествовать в страны ЕС, говорит министр.

"Дополнительно Евросоюз установил для себя внутри ЕС возможность путешествовать от страны в страну с помощью электронного сертификата. Украина, понимая, что в ЕС устанавливаются новые нормы, с самого начала попросила техническое задание к этому электронному приложению и сделала аналогичный, который есть у ЕС, у нас появится в приложении "Дия". 4 августа мы прошли техническую экспертизу и наше приложение полностью отвечает требованиям Евросоюза. Поэтому сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты и у украинцев будет COVID-сертификат, аналогичный тому, что есть в ЕС", — пояснил Ляшко.

Он добавил, что дополнительно для путешествий в страны ЕС не потребуется международный сертификат, а только электронный.

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