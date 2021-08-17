Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе: заболело почти полсотни детей и воспитатели

Лагерь закрыли.

В Одессе в оздоровительном учреждении "Молодая гвардия" коронавирусом заболели сразу почти полсотни детей. В областном Департаменте здравоохранения отмечают, что распространение болезни происходит очень быстро, за сутки количество больных увеличилось вдвое. Кроме детей, вирус был обнаружен и в двух воспитателей лагеря. Заведение закрыли на карантин и начали проводить дезинфекцию. Всех больных изолировали.

Ныне там ситуация, 17 августа рассказал с места событий корреспондент ТСН.Ранок Сергей Осадчук.

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Вход внутрь частично ограничен: дежурит полиция и пропускают только родителей с детьми, здесь находятся на смене. Сейчас трудно понять: работает лагерь или нет. Вот послушайте что нам рассказала сотрудница: "Лагерь на карантине — об этом информацию дали в Минздраве, об этом информацию дали мы. Лагерь закрыт".

Утром сюда прибыли родители инфицированных детей. Они говорят, что очень волнуются, потому что связи с ними нет. В администрации также четко не сообщают, что же произошло и в каком состоянии дети.

В областном Департаменте здравоохранения нам сообщили, что распространение COVID-19 происходит очень быстро. Еще накануне коронавирус был подтвержден у 26 больных. Сейчас наблюдается рост почти вдвое. Кроме детей, опасный вирус был обнаружен и в двух воспитателей. Все больные сейчас находятся в отдельном корпусе. У детей болезнь протекает в легкой форме. В лагере проводят дезинфекцию. Сделали ПЦР-тесты всех, кто сейчас находится на оздоровительной смене. Результаты обещают позже.

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