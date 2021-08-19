Вспышка коронавируса в лагере Одесской области: количество инфицированных достигло 60 человек

Среди больных есть и дети, и воспитатели.

В лагере на Одесской области до 60 человек возросло число инфицированных коронавирусом — это полсотни детей и десять воспитателей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 августа.

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Сейчас уже восемь детей из лагеря "Звездный" попали в коронавирусное отделение одесской больницы. В четырех из них на момент госпитализации медики зафиксировали лихорадку. У большинства пациентов обнаружили штамм "Дельта". Для окончательного подтверждения анализы направили в столицу.

Накануне весь детский центр перешел на закрытый режим работы. Больные и контактные дети из лагеря "Звездный" будут находиться на изоляции две недели. Кроме того, более полутысячи детей из других двух лагерей, "Солнечного" и "Прибрежного" готовятся возвращаться домой. Семьи, проживающие в соседних с Одесской областью регионах, уже начали забирать своих детей из оздоровительного центра на собственном транспорте.

Новости Украины: коронавирус в детском лагере - количество заболевших возросло до 60

"Сейчас решается организован вывоз детей в регионы проживания автобусами. Желательно малокомплектных группами, поездами. Три дня мы дали для этого", — говорит главный санврач региона Виталий Гончаров.

Как сообщалось, 17 детей из Кривого Рога и Киева отравились в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в г.. Хыров Львовской области. Недоваренный плов с курицей — вероятно, именно это блюдо могло повлечь массовое пищевое отравление.

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