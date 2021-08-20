Вспышка коронавируса в лагере Одесской области: количество инфицированных растет

COVID обнаружили в 67 человек.

В Одесской области коронавирус подтвердили еще в шести детей и одного вожатого детского центра "Молодая гвардия" — инфицированных в лагере "Звездный" уже 67 человек.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 августа.

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Восемь детей находятся в Коронавирусная отделении одесской детской больницы. В четырех из них на момент госпитализации медики зафиксировали лихорадку. У большинства пациентов обнаружили штамм "Дельта". Детский центр уже несколько дней перешел на закрытый режим работы.

Вори и контактные дети из лагеря "Звездный" находиться на изоляции две недели, а еще более полтысячи детей из других двух лагерей — "Солнечного" и "Прибрежного" готовятся возвращаться домой. Часть детей забирают родители частным транспортом. Остальные же планируют эвакуировать небольшими группами на автобусах.

Новости Украины: в Одесской области COVID-19 подтвердили еще у 6 детей и одного вожатого лагеря

Как сообщалось, 17 детей из Кривого Рога и Киева отравились в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в г.. Хыров Львовской области. Недоваренный плов с курицей — вероятно, именно это блюдо могло повлечь массовое пищевое отравление.

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