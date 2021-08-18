Вспышка коронавируса в лагере Одессы: четырех детей госпитализировали с осложнениями

Кроме детей, опасный вирус был обнаружен и у трех воспитателей.

Четырех детей, из числа тех, которые заразились во время вспышки коронавируса в детском лагере в Одесской области, госпитализированы с осложнениями болезни.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 августа.

Всех разместили в ковидном отделении одесской детской больницы. Медики уверяют: в заведении есть резерв коек, если больных будет становиться больше.

Между тем количество детей, заразившихся ковидом в детском лагере, возросло до 45. Заболели и трое взрослых воспитателей учреждения. Лагерь перевели на карантинный режим, а всех больных изолировали.

Новости Украины: четырех детей из детского лагеря, где произошла вспышка COVID-19, госпитализировали

Напомним, в Одессе в оздоровительном лагере "Молодая гвардия" коронавирусом заболели сразу почти полсотни детей. В областном Департаменте здравоохранения отмечают, что распространение болезни происходит очень быстро, ведь за сутки количество больных увеличилось вдвое. В лагере проводят дезинфекцию. Сделали ПЦР-тесты всем, кто сейчас находится на оздоровительной смене. Результаты обещают позже.

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