Вспышка коронавируса в лагере Одессы: от родителей скрыли болезнь детей, а сейчас заставляют покупать лекарства

В администрации уверяют, что дети изолированы и все в удовлетворительном состоянии.

В Одессе, в оздоровительном учреждении "Молодая гвардия", заболели коронавирусом почти полсотни детей. В областном департаменте здравоохранения подчеркивают — распространение болезни происходит очень быстро, за сутки число заболевших увеличилось вдвое. Кроме детей, опасный вирус был обнаружен и у трех воспитателей. Лагерь закрыли на карантин, начали проводить дезинфекцию. Всех больных изолировали.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Представитель администрации заведения сообщил, что на данный момент в медицинском изоляторе находится более 40 детей и трое педагогов воспитателей. У всех тест подтвердил коронавирус. Все больные из лагеря «Звездный», это один из трех лагерей, расположенных на территории детского комплекса «Молоая гвардия». Первые три девочки заболели еще 12 августа, и с того момента лаборанты сделали более полутысячи тестов и обнаружили еще больных детей и взрослых.

«Все дети в удовлетворительном состоянии, все дети под присмотром врачей. «Звездный» не общается с другими лагерями, дети ходят по своей территории у нас отделена есть для каждого лагеря места, они на воздухе», — рассказывает первый заместитель генерального директора Василий Бездень.

Новости Украины: какова ситуация в закрытом на карантин лагере и как чувствуют себя дети

Сюда с утра приезжают родители заболевших детей. И вот они наоборот говорят, состояние детей не так уж и удовлетворительное. Говорят, о вспышке с лагере им сообщили только накануне, уже когда несколько дней было известно о положительных тесты.

«Когда нас принимали, вообще ни слова о масках. Многие родители, все из поездов, из автобусов ... Вот такой проходной двор был. Им делали ПЦР и без нашего вообще ведома, никого не предупредили. Сейчас вот мне она утром позвонила, сказала, что у моего ребенка положительный результат», — рассказывает мама больного ребенка.

Еще родители говорят, что сами покупают лекарства. Все заболевшие и дети будут находиться в лагере на самоизоляции не менее десяти суток, затем им сделают повторные тесты. Если же родители захотят ребенка забрать уже сегодня, то им это позволят только при условии, что у них есть собственный транспорт для перевозки домой.

Известно, что в лагере дети со всей Украины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку