Вспышка коронавируса в лагере Одессы: среди детей и персонала обнаружили новые случаи заболевания

Госпитализированных уже 8 человек.

После проведения дополнительных исследования на выявление больных COVID-19 в детском лагере под Одессой, были зафиксированы еще 7 случаев.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Так среди тех, кто также заболел еще 6 детей и один воспитатель.

Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей в медико-санитарной части детского учреждения, заверил главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова.

В третьей детской больницы находится восемь воспитанников из лагеря. У них повышенная температура, кашель. Детей госпитализировали, потому что они в зоне риска, имеют хронические заболевания.

Напомним, что всего в лагере "Звездный", где зафиксировали вспышку отдыхало до полтысячи детей.

У 33 детей с заболеванием диагностирован штамм "Дельта". Но биоматериал направили в столицу для окончательного подтверждения. На территории лагеря, где произошла массовая вспышка, провели дезинфекцию. По предварительным данным, вирус в лагерь занесли еще здоровые дети, у которых не было признаков заболевания. А это говорит о несоблюдении карантинных правил.

Правоохранители возбудили дело о нарушении санитарных правил и норм.

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