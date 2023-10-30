Вспышка опасной болезни в Виннице: школьников отправили на дистанционное обучение

В городе и дальше ищут причины инфицирования людей.

В Виннице из-за вспышки гепатита А школьники перешли на дистанционное обучение. В городе ведется поиск источника инфицирования.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По последним данным, количество инфицированных в Виннице достигло 174 человек. У 155 из них — гепатит А уже подтвержден, другие ждут результатов. 30 госпитализированных – это дети.

В больницах лежат целыми семьями с одинаковыми симптомами – высокой температурой, тошнотой, слабостью и желтизной.

Недуг фиксируют уже и в соседних с Винницой населенных пунктах. Источник инфицирования пока пока не нашли. Сначала специалисты считали, что это – вода из уличных акваматов, но образцы, которые взяли из них – отрицательные. Так что поиски продолжаются. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорит, что эпидстатистика свидетельствует о том, что источник инфицирования до сих пор существует.

"То, что мы сейчас видим, это – пищевые продукты и возможно питьевая вода могут быть такими причинами. Поэтому специалисты должны обследовать работников и найти среди них переболевшего человека", — сказал он.

Игорь Кузин в эфире телемарафона

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вспышка гепатита А в Виннице! Детей уже перевели на дистанционное обучение

Напомним, в Винницкой области растет количество больных гепатитом А.

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