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Вспышка туберкулеза в Черкассах: появились новые шокирующие подробности
В Черкассах уже 29 детей заболели туберкулёзом. В городе продолжаются противоэпидемические меры.
В Черкассах за месяц там зарегистрировали уже 32 случая заболевания туберкулёзом, из них 29 — среди детей.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Болезнью заразились школьники издвенадцати различных учебных заведений города. При этом, несмотря на вспышку, пока нет сообщений о закрытии школ или переходе на дистанционное обучение.
Мэр Анатолий Бондаренко сообщил в своих социальных сетях, что возможным источником инфекции могла стать женщина, скончавшаяся от открытой формы туберкулеза. По его словам, у неё было восемь внуков, которые учатся в школах. В соцсетях предполагают, что дети могли заразиться в школьных укрытиях во время воздушных тревог. Городские власти готовятся созвать внеочередную сессию горсовета — по вопросу выделения средств на закупку вакцины. В то же время мэр подчеркнул: контроль за распространением инфекционных заболеваний находится в компетенции областного центра контроля и профилактики заболеваний.
Ранее ТСН.ua сообщал, что в Черкассах продолжаются противоэпидемические меры в связи с выявлением случаев туберкулеза, в частности среди детей. Ранее в Сети появилась информация о трех зафиксированных случаях заболевания — сообщалось, что заболели воспитанники детского сада, а также ученики местных школ.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 25 НОЯБРЯ! ВСПЫШКА ТУБЕРКУЛЕЗА: новые подробности! Суд над ТЕРРОРИСТКОЙ во Львове