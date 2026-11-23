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Вспышка туберкулёза в Черкассах: заболели уже 23 ребёнка в 10 учебных заведениях — подробности
Инфекцию выявили у учащихся 10 учебных заведений. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, а переводить школы на дистанционное обучение пока не планируют.
В Черкассах продолжаются противоэпидемические меры в связи с выявлением случаев туберкулеза, в частности среди детей. Ранее в сети появилась информация о трех зафиксированных случаях заболевания — сообщалось, что заболели воспитанники детского сада, а также ученики местных школ.
Местные жители были потрясены этими новостями и потребовали от чиновников немедленных официальных ответов: действительно ли подтверждены случаи туберкулеза и какие меры будут приняты в городе для предотвращения распространения болезни и лечения пациентов.
В соцсетях люди также жаловались на длительное пребывание школьников в укрытиях из-за постоянных российских воздушных атак. Высказывались различные версии: от того, что дети могли заболеть из-за длительного пребывания в сырых подвальных помещениях, до предположений, что в укрытие мог попасть больной туберкулёзом человек и заразить невакцинированных людей.
За разъяснениями ТСН.ua обратился в Центр общественного здоровья МЗ Украины. Там подтвердили вспышку инфекции и сообщили актуальные данные:
«С 22 октября в городе зарегистрировано 26 случаев туберкулеза, из них 23 — среди детей, посещающих 10 учебных заведений. Больные получают необходимое лечение», — отметили в ЦПС Минздрава Украины.
В Центре добавили, что понимают обеспокоенность родителей, и подробно объяснили, какие меры сейчас принимаются, что нужно знать о болезни и как действовать, чтобы защитить здоровье детей.
Чем занимаются специалисты?
Черкасский областной центр контроля и профилактики заболеваний проводит эпидемиологическое расследование, выясняет возможные пути передачи инфекции и определяет круг лиц, которые могли контактировать с больными туберкулезом.
Для лиц, имевших контакт с зараженными, медицинские учреждения организуют необходимые обследования. Совместно с работниками образования принимаются противоэпидемические меры, в частности с учетом пребывания детей в общественных помещениях.
В Украине диагностика и лечение туберкулёза предоставляются бесплатно. Пациенты получают полный комплекс медицинской помощи, который включает:
консультации врачей на всех этапах лечения;
современные методы диагностики этого заболевания;
обеспечение необходимыми противотуберкулезными препаратами;
обследование для раннего выявления возможных побочных реакций на лечение и, при необходимости, назначение симптоматической терапии;
госпитализацию по медицинским показаниям;
медицинскую и психосоциальную поддержку.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с национальными стандартами, разработанными на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Современный подход к лечению предполагает ориентированную на человека помощь, постоянный мониторинг эффективности терапии и соблюдение международных клинических рекомендаций.
Семейный врач — важный член команды, сопровождающей человека на протяжении всего лечения туберкулёза. Он может:
помогать организовывать получение противотуберкулезных препаратов и следить за регулярностью их приема;
следить за самочувствием пациента и выявлять возможные побочные явления;
организовывать необходимые обследования и передавать результаты фтизиатру;
помогать преодолевать трудности, которые могут привести к прерыванию лечения.
При этом семейный врач взаимодействует с фтизиатром, который обеспечивает специализированное медицинское сопровождение и принимает решения о назначении или изменении схемы лечения.
Что важно знать родителям?
Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем от человека с открытой формой туберкулеза (с активным бактериовыделением). Риск заражения зависит от продолжительности и интенсивности контакта, а также от количества бактерий, вдыхаемых здоровым человеком. Вероятность развития болезни после контакта с бактериями зависит от состояния иммунной системы: если она не способна сдерживать инфекцию, развивается туберкулез.
В то же время пребывание в одном учебном заведении с человеком, заболевшим туберкулезом, не означает автоматического заражения. Точно так же заражение туберкулезной палочкой не всегда приводит к развитию заболевания.
Туберкулез излечим, а своевременное выявление инфекции и необходимые медицинские меры помогают предотвратить развитие болезни. Людям из групп риска, в частности тем, кто контактировал с больными туберкулёзом, рекомендуется пройти обследование, ведь ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и предотвратить распространение инфекции.
Для ранней диагностики используют:
скрининговое анкетирование (опрос о симптомах и факторах риска);
рентгенологическое обследование органов грудной клетки;
молекулярно-генетические исследования биологического материала.
Одним из основных современных методов подтверждения диагноза является тест GeneXpert. Он позволяет в течение нескольких часов выявить бактерию Mycobacterium tuberculosis и определить её чувствительность к противотуберкулезным препаратам.
Для исследования используют:
мокрота — у взрослых;
кал — у маленьких детей;
другие биологические материалы — при необходимости.
Забор материала и направление на анализ осуществляются в медицинском учреждении, в которое обратился пациент (чаще всего это учреждение первичной медицинской помощи).
Если человек относится к группам риска заболевания туберкулёзом, ему необходимо ежегодно проходить рентгенологическое обследование. Если же появились симптомы, которые могут свидетельствовать о туберкулезе, следует обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит на дополнительные обследования и консультацию к фтизиатру.
Что делать, если ваш ребенок учится в одном из учебных заведений, где выявлены случаи туберкулеза?
Если вам сообщили, что ребенок входит в круг контактных лиц, обязательно пройдите рекомендованное медицинское обследование, даже если ребенок чувствует себя хорошо.
Если у ребенка длительный кашель, повышенная температура, слабость, ночная потливость, потеря веса или другие непонятные симптомы, обратитесь к семейному врачу или педиатру.
Если вы не получали уведомления о контакте, но испытываете беспокойство, обратитесь к семейному врачу или педиатру — врач поможет оценить риски и определить необходимость обследования.
Не проводите обследование или профилактическое лечение самостоятельно — их необходимость определяют медицинские специалисты.
Нужно ли переводить школы на дистанционное обучение?
Согласно текущей оценке эпидемиологической ситуации, нет необходимости в полной приостановке очного обучения в учебных заведениях, где зарегистрированы случаи туберкулеза.
В то же время ситуация находится под постоянным контролем. Решения о дополнительных противоэпидемических мерах будут приниматься с учетом результатов оценки рисков.
Когда будет обновлена информация?
В среду, 25 ноября, запланировано проведение брифинга по этой теме. В ходе мероприятия специалисты проинформируют об актуальной эпидемиологической ситуации, мерах реагирования и ответят на наиболее распространенные вопросы родителей и журналистов. Время и место проведения будут сообщены дополнительно.
В ЦПЗ призывают родителей ориентироваться на официальную информацию, соблюдать рекомендации медицинских специалистов и не распространять личные данные детей и их семей