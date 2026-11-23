Туберкулез в Черкассах / © ТСН

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В Черкассах продолжаются противоэпидемические меры в связи с выявлением случаев туберкулеза, в частности среди детей. Ранее в сети появилась информация о трех зафиксированных случаях заболевания — сообщалось, что заболели воспитанники детского сада, а также ученики местных школ.

Местные жители были потрясены этими новостями и потребовали от чиновников немедленных официальных ответов: действительно ли подтверждены случаи туберкулеза и какие меры будут приняты в городе для предотвращения распространения болезни и лечения пациентов.

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В соцсетях люди также жаловались на длительное пребывание школьников в укрытиях из-за постоянных российских воздушных атак. Высказывались различные версии: от того, что дети могли заболеть из-за длительного пребывания в сырых подвальных помещениях, до предположений, что в укрытие мог попасть больной туберкулёзом человек и заразить невакцинированных людей.

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За разъяснениями ТСН.ua обратился в Центр общественного здоровья МЗ Украины. Там подтвердили вспышку инфекции и сообщили актуальные данные:

«С 22 октября в городе зарегистрировано 26 случаев туберкулеза, из них 23 — среди детей, посещающих 10 учебных заведений. Больные получают необходимое лечение», — отметили в ЦПС Минздрава Украины.

В Центре добавили, что понимают обеспокоенность родителей, и подробно объяснили, какие меры сейчас принимаются, что нужно знать о болезни и как действовать, чтобы защитить здоровье детей.

Чем занимаются специалисты?

Черкасский областной центр контроля и профилактики заболеваний проводит эпидемиологическое расследование, выясняет возможные пути передачи инфекции и определяет круг лиц, которые могли контактировать с больными туберкулезом.

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Для лиц, имевших контакт с зараженными, медицинские учреждения организуют необходимые обследования. Совместно с работниками образования принимаются противоэпидемические меры, в частности с учетом пребывания детей в общественных помещениях.

В Украине диагностика и лечение туберкулёза предоставляются бесплатно. Пациенты получают полный комплекс медицинской помощи, который включает:

консультации врачей на всех этапах лечения;

современные методы диагностики этого заболевания;

обеспечение необходимыми противотуберкулезными препаратами;

обследование для раннего выявления возможных побочных реакций на лечение и, при необходимости, назначение симптоматической терапии;

госпитализацию по медицинским показаниям;

медицинскую и психосоциальную поддержку.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с национальными стандартами, разработанными на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Современный подход к лечению предполагает ориентированную на человека помощь, постоянный мониторинг эффективности терапии и соблюдение международных клинических рекомендаций.

Семейный врач — важный член команды, сопровождающей человека на протяжении всего лечения туберкулёза. Он может:

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помогать организовывать получение противотуберкулезных препаратов и следить за регулярностью их приема;

следить за самочувствием пациента и выявлять возможные побочные явления;

организовывать необходимые обследования и передавать результаты фтизиатру;

помогать преодолевать трудности, которые могут привести к прерыванию лечения.

При этом семейный врач взаимодействует с фтизиатром, который обеспечивает специализированное медицинское сопровождение и принимает решения о назначении или изменении схемы лечения.

Что важно знать родителям?

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем от человека с открытой формой туберкулеза (с активным бактериовыделением). Риск заражения зависит от продолжительности и интенсивности контакта, а также от количества бактерий, вдыхаемых здоровым человеком. Вероятность развития болезни после контакта с бактериями зависит от состояния иммунной системы: если она не способна сдерживать инфекцию, развивается туберкулез.

В то же время пребывание в одном учебном заведении с человеком, заболевшим туберкулезом, не означает автоматического заражения. Точно так же заражение туберкулезной палочкой не всегда приводит к развитию заболевания.

Туберкулез излечим, а своевременное выявление инфекции и необходимые медицинские меры помогают предотвратить развитие болезни. Людям из групп риска, в частности тем, кто контактировал с больными туберкулёзом, рекомендуется пройти обследование, ведь ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и предотвратить распространение инфекции.

Для ранней диагностики используют:

скрининговое анкетирование (опрос о симптомах и факторах риска);

рентгенологическое обследование органов грудной клетки;

молекулярно-генетические исследования биологического материала.

Одним из основных современных методов подтверждения диагноза является тест GeneXpert. Он позволяет в течение нескольких часов выявить бактерию Mycobacterium tuberculosis и определить её чувствительность к противотуберкулезным препаратам.

Для исследования используют:

мокрота — у взрослых;

кал — у маленьких детей;

другие биологические материалы — при необходимости.

Забор материала и направление на анализ осуществляются в медицинском учреждении, в которое обратился пациент (чаще всего это учреждение первичной медицинской помощи).

Если человек относится к группам риска заболевания туберкулёзом, ему необходимо ежегодно проходить рентгенологическое обследование. Если же появились симптомы, которые могут свидетельствовать о туберкулезе, следует обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит на дополнительные обследования и консультацию к фтизиатру.

Что делать, если ваш ребенок учится в одном из учебных заведений, где выявлены случаи туберкулеза?

Если вам сообщили, что ребенок входит в круг контактных лиц, обязательно пройдите рекомендованное медицинское обследование, даже если ребенок чувствует себя хорошо. Если у ребенка длительный кашель, повышенная температура, слабость, ночная потливость, потеря веса или другие непонятные симптомы, обратитесь к семейному врачу или педиатру. Если вы не получали уведомления о контакте, но испытываете беспокойство, обратитесь к семейному врачу или педиатру — врач поможет оценить риски и определить необходимость обследования. Не проводите обследование или профилактическое лечение самостоятельно — их необходимость определяют медицинские специалисты.

Нужно ли переводить школы на дистанционное обучение?

Согласно текущей оценке эпидемиологической ситуации, нет необходимости в полной приостановке очного обучения в учебных заведениях, где зарегистрированы случаи туберкулеза.

В то же время ситуация находится под постоянным контролем. Решения о дополнительных противоэпидемических мерах будут приниматься с учетом результатов оценки рисков.

Когда будет обновлена информация?

В среду, 25 ноября, запланировано проведение брифинга по этой теме. В ходе мероприятия специалисты проинформируют об актуальной эпидемиологической ситуации, мерах реагирования и ответят на наиболее распространенные вопросы родителей и журналистов. Время и место проведения будут сообщены дополнительно.

В ЦПЗ призывают родителей ориентироваться на официальную информацию, соблюдать рекомендации медицинских специалистов и не распространять личные данные детей и их семей

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