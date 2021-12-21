Вспышке "Омикрона" быть: эпидемиолог Екатерина Сояк о новой угрозе COVID-19 и о том, стоит ли бояться привитым

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, впрочем, есть все шансы получить следующую волну, вызванную "Омикроном", считает медик.

У Украины есть все шансы получить еще один серьезный рост заболеваемости, связанный теперь с "Омикроном", поскольку карантинные меры не сильно отслеживаются и контролируются, а уровень вакцинации достаточно низкий.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Что с этим делать, стоит ли привитым бояться "Омикрона" и чем он отличается от "Дельты" — читайте дальше.

Ситуация с "Дельтой" стабилизируется

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине? Можно ли сказать, что болеют меньше?

Да, на сегодняшний день можно сказать, что в Украине люди болеют меньше, стационары не так перегружены, как раньше. Видим, что ситуация более или менее стабилизируется. Но, учитывая появление нового штамма, мы не можем говорить о том, что у нас все стабильно налаживается. Да, есть какое-то уменьшение заболеваемости, но пока это не дает оснований делать вывод, что ситуация стабильна.

Все штаммы коронавируса вызывают одинаковые симптомы

Как изменилось течение заболевания? Есть ли какие-нибудь специфические симптомы?

Относительно течения заболеваемости, никаких специфических симптомов и состояний при различных штаммах клиницисты не выделяют. Да, по отзывам врачей из разных стран, считалось, что "Дельту" пациенты переносят тяжелее, но надо смотреть на выборку и как это оценивалось. Пока это звучит достаточно необоснованно. Я бы сказала, что штаммы коронавируса переносятся одинаково. Я думаю, их вполне можно обобщать: вызывают те же симптомы. Сложность течения у человека связана, мне кажется, не с конкретным штаммом, а с наличием сопутствующих заболеваний и состоянием в целом.

facebook/Віталій Кличко

"Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости

По миру с неслыханной скоростью распространяется "Омикрон", он уже зафиксирован в Украине. Ожидается ли в связи этим новый всплеск заболеваемости?

"Омикрон" уже зафиксировали в Украине, и ничего здесь непредсказуемого нет, поскольку штамм очень быстро распространяется, границы у нас не закрыты, люди ездят, общаются. В любом случае, риски привезти-вывезти этот штамм из страны однозначно есть. Поэтому на сегодняшний день его уже зафиксировал Центр общественного здоровья. Соответственно, можем заключить, что штамм в Украине есть, а вот в каком количестве, мы пока точно не знаем. Мне кажется, что пока доминирует "Дельта", но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную "Омикроном".

Может ли "Омикрон" вытеснить "Дельту"?

Конечно, чисто теоретически "Омикрон" может вытеснить "Дельту" и даже должен ее вытеснить. Поскольку та активная прослойка населения, которая общается, находится в общественных местах, офисах и так далее, уже переболела штаммом "Дельта" или болеет сейчас. И во всех новых случаях, конечно, будет преобладать штамм "Омикрон", если он у нас вызовет вспышку. И я думаю, что нет повода этой вспышке не быть. Наши карантинные меры не сильно отслеживаются и контролируются. Уровень вакцинации достаточно низкий. Поэтому есть все шансы получить еще один серьезный рост заболеваемости, связанный теперь с "Омикроном".

Associated Press

Защитят ли имеющиеся вакцины от "Омикрона"?

Многие последние исследования свидетельствуют, что большинство вакцин, которые используются в мире, либо совсем неэффективны, либо малоэффективны против "Омикрона". Так ли это?

Те исследования, которые фигурируют в Сети, по поводу неэффективности вакцин, здесь очень нужно хорошо вникать, что это за исследования, на какой выборке сделаны и относительно чего проводилось исследование. То есть, если мы говорим в целом об эффективности против заболевания, то вообще мало вакцин гарантируют 100% защиту. Большинство вакцин гарантируют профилактику тяжелого течения COVID-19. Большинство вакцинированного населения переносит в легкой форме любые штаммы COVID-19. Новый штамм это еще не означает полноценно новый вирус. В любом случае остается та часть белка, которая является основой вируса. А некоторые частички модифицируются и получаются новые штаммы. Так что в любом случае определенный процент защиты есть. И если он есть, разумеется, нужно его использовать. Мы уже очень давно не рассчитываем на 100-процентную защиту, но опять же, почему бы дополнительно не уменьшить те риски, которые есть для человека, особенно если этот человек из групп риска. Вакцинация все равно действует: она профилактирует тяжелое течение заболевания.

Фото из собственного архива

Сколько вообще может продолжаться пандемия? Когда это все кончится?

Сколько может длиться пандемия, конечно мы не знаем, никто не знает. Но в целом, наблюдая предыдущую историю и вообще эпидемиологический процесс, это тоже должно решиться само собой. Но учитывая, что сейчас мы видим появление новых штаммов, трудно говорить о каких-либо прогнозах. Но вирус сам по себе даже может элиминироваться (снизиться до нуля – ред .) и уже не быть таким агрессивным для населения. Но сейчас, к сожалению, мы пока видим только появление новых штаммов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: