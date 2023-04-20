Вспышки и взрывы над Украиной могут повториться: специалист предупредил об угрозе из космоса

Профильные специалисты разъяснили ориентировочную причину масштабного зарева, которое видели жители Киевской области ночью 19 апреля.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua заместитель начальника Главного центра специального контроля (входит в состав государственного космического агентства) Игорь Корниенко, это событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

"Мы считаем, что этим космическим телом мог быть метеорит, который залетел, нагрелся и на определенной высоте взорвался. Все это было зарегистрировано нашими средствами. Но добавлю, что версия о метеорите – это предположение, — говорит Игорь Валерьевич. Мы не можем ответить на вопрос о его размере и о том, на какой высоте это произошло, но можем сказать о факте взрыва. Также мы определили его параметры. Событие произошло в 21.57 по киевскому времени, это был момент взрыва. Также есть информация, что кто-то слышал взрыв позже, после 22 часов. Скорость распространения волны 330 м\с., поэтому человек, который находится за 100 км, мог услышать это через 5 минут. Надо понимать, что скорость распространения звука не так велика, как скорость распространения света, поэтому свет увидели почти все одновременно, а момент взрыва кто-то не услышал, потому что был очень далеко, а кто-то услышал позже”.

Какие разрушения может повлечь за собой

К этому Игорь Корниенко добавляет, что если метеорит малого размера, то при входе в атмосферу сгорает на большой высоте: "Если большого размера – ему нужно для сгорания больше времени. Когда нагревается до определенной температуры, то взрывается и мелкие частицы тоже сгорают, не долетая. Иногда метеорит может упасть на землю. Если говорить о 2013-м, то был факт падения Челябинского метеорита (повлек разрушения, повредил окна в домах и ранил россиян – ред.). Он был очень большим, взорвался на высоте 30 км. Кстати, наш центр тоже зарегистрировал его падение, хотя до Челябинска от нас – тысячи километров”.

При этом Игорь Корниенко не исключает, что на украинскую территорию могли упасть остатки этого (нынешнего) межпланетного тела. Но по состоянию на утро 20 апреля официальной информации о разрушениях в результате падения неизвестного космического тела пока не было зарегистрировано. Хотя, как становится понятным со слов специалиста, повреждения возможны, а их масштаб напрямую зависит от размера того, что летит из космоса.

Пока без жертв

"Наш центр предоставил информацию во все государственные органы, а они уже должны выяснять, есть ли эти остатки (обломки - ред), или их нет. Теоретически могут быть, иногда в результате падения образуются воронки. По состоянию на данный момент нет информации, что кто-то пострадал. Могу добавить, что если люди слышали взрыв, это могла быть условная небольшая высота", — говорит Игорь Корниенко.

На вопрос о том, возможны еще падения метеоритов, специалист говорит так: "Конечно, возможны. Космические тела двигаются. На околоземной орбите вращается более 20 тысяч объектов, которые отнесены к космическому мусору и периодически попадают в атмосферу".

Вспышки и взрывы в Киеве и области: что известно

Накануне вечером, 19 апреля, жители Киевской области увидели в небе яркие вспышки и услышали звуки, похожие на взрывы. Впрочем, с чем были связаны вспышки над Киевом, до сих пор точно неизвестно.

В регионе объявили воздушную тревогу. Сначала сообщали о якобы работе сил ПВО. Впоследствии стало известно, что угрозы со стороны россиян не было и ПВО не работало. В то же время "тревогу" объявили, чтобы успокоить людей

Помимо ПВО была еще одна версия о падении спутника NASA. Впрочем, уже к утру 20 апреля это опровергли. В космическом агентстве заявили, что спутник все еще находится на орбите.

Читайте также: