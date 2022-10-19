"Вставай, страна огромная!": эксперт объяснил, зачем Путин "ввел" военное положение и уровни реагирования

"Введение" военного положения на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Путин демонстрирует, что настроен на битвы за них.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Режим Путина держится исключительно на пропаганде. Без зомбирования населения режим обречен, поэтому они должны бесконечно "подкармливать" жителей. Теперь он "ввел" военное положение с целью "Вставай, страна огромная!". Он запугивает, что в другом случае натовцы с укрофашистами дойдут чуть ли не до Владивостока", — говорит Черник.

Относительно пункта "иные меры" военный эксперт уверен, что за ними может стоять и ядерное оружие.

"Путин пугает ядерным оружием. У них нет больше козырей, кроме этого оружия. Иранцы, конечно, могут предоставить им беспилотники, несколько десятков баллистических ракет. Но мы по факту уже выдержали более 4 тысяч ракетных ударов. Что изменится?", — считает Черник.

"Военное положение" в Херсонской, Запорожской областях и "ЛНР" и "ДНР": что известно

Российский диктатор Владимир Путин 19 октября "ввел" военное положение на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Оно начнет "действовать" с 00.00 20 октября.

Путинское "военное положение" предусматривает:

Запрет на выезд граждан из страны.

Эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы.

Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней.

Привлечение граждан к выполнению работ по нуждам обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики.

Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости.

Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами.

Кроме того, Путин ввел "средний уровень реагирования" в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

На территориях Центрального (в том числе это Москва) и южного федеральных округов российский диктатор объявил "уровень повышенной готовности".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что объявленное Путиным "военное положение" не имеет никакого значения.

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