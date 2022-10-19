"Вставай, страна огромная!": эксперт объяснил, зачем Путин "ввел" военное положение и уровни реагирования

Российский президент хочет запугать собственное население, говорит Петр Черник.
"Введение" военного положения на территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Путин демонстрирует, что настроен на битвы за них.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.
"Режим Путина держится исключительно на пропаганде. Без зомбирования населения режим обречен, поэтому они должны бесконечно "подкармливать" жителей. Теперь он "ввел" военное положение с целью "Вставай, страна огромная!". Он запугивает, что в другом случае натовцы с укрофашистами дойдут чуть ли не до Владивостока", — говорит Черник.
Относительно пункта "иные меры" военный эксперт уверен, что за ними может стоять и ядерное оружие.
"Путин пугает ядерным оружием. У них нет больше козырей, кроме этого оружия. Иранцы, конечно, могут предоставить им беспилотники, несколько десятков баллистических ракет. Но мы по факту уже выдержали более 4 тысяч ракетных ударов. Что изменится?", — считает Черник.
"Военное положение" в Херсонской, Запорожской областях и "ЛНР" и "ДНР": что известно
Российский диктатор Владимир Путин 19 октября "ввел" военное положение на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Оно начнет "действовать" с 00.00 20 октября.
Путинское "военное положение" предусматривает:
- Запрет на выезд граждан из страны.
- Эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы.
- Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней.
- Привлечение граждан к выполнению работ по нуждам обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики.
- Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости.
- Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами.
Кроме того, Путин ввел "средний уровень реагирования" в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
На территориях Центрального (в том числе это Москва) и южного федеральных округов российский диктатор объявил "уровень повышенной готовности".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что объявленное Путиным "военное положение" не имеет никакого значения.
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