Встреча Байдена и Путина: какие козыри повезет в Женеву американский президент

Переговоры в Женеве очевидно будут сложными для обеих сторон.

Уже через три дня в Женеве, на нейтральной территории, должна состояться первая встреча с глазу на глаз нового главы Соединенных Штатов и России. И меры безопасности настолько серьезные, что Швейцария частично закроет на это время воздушное пространство. А горожан власти Женевы попросила 16-го июня не выходить на работу и поработать дистанционно.

Общую политику в отношении Кремля Байден уже согласовал с партнерами по Большой семерке: их Саммит сегодня завершился в Великобритании, в графстве Корнуолл.

О чем договорились самые влиятельные политики планеты и какие козыри повезет Байден в Женеву — 13 июня говорится в сюжете ТСН. Неделя.

Хорошо вымощенная белая дорожка через пляж в зал переговоров, вечерние барбекю на берегу, утренние пробежки британского премьера и специально к саммиту заказанный у местных мастеров шоколад с морской солью.

О том, что здесь проходит саммит крупнейших экономик мира и самых могущественных людей планеты напоминают разве что протесты и гигантское количество вооруженных и насторженных правоохранителей, которые следят за всем и с суши, и с моря.

Большая семерка с глазу на глаз встречается впервые за два года. Препятствовала убийственная пандемия.

И впервые за несколько лет никаких разговоров о восстановлении восьмерки. И не спроста. Ведь именно в этой почти курортной атмосфере говорят не только о вирусе и восстановления экономики, глобальном потепление или помощи нуждающимся. через три дня здесь должны решить что же делать дальше с агрессором, как заставить Россию соблюдать международное право. И как реагировать на постоянные попытки Кремля дестабилизировать ситуацию в мире и расколоть единство Запада

Байден не новичок в политике. Впрочем, именно впервые на таком саммите в качестве главы Белого дома. Поэтому за каждым его словом тщательно следят все. И друзья и враги. Российские СМИ со удовольствием цитируют американские статьи с заголовкам "Путин сожрет Байдена". Все хотят знать — насколько далеко он готов пойти, чтобы сдержать Россию. Или же что готов сделать, чтобы удержать экономическое наступление Китая.

"Эта поездка по сути станет тем фундаментальным толчком внешней политики Джо Байдена — собрать мировые демократии для решения больших вызовов нашего времени", — отметил Джейк Салливан, советник по вопросам национальной безопасности.

На таких встречах между официальными посланиями — важны не только слова. Байден с Ангелой Меркель хоть и улыбаются, впрочем держатся на расстоянии. Канцлер не скрывает, от Штатов ожидает полного снятия тех санкций, которые тормозят достройку "Северного потока-2". И коротких переговоров в Корнуолле для решения этого вопроса не хватило. Уже через месяц канцлер полетит в Вашингтон.

А вот с Макроном у Байдена достаточно теплые отношения.

И похоже, главный американский месседж на этой встрече решила всего в одном слове первая леди США Джилл Байден. Здесь сразу же все вспомнили Маланью Трамп с ее курткой "Мне правда безразлично, а вам?", которую она надела во время посещения центра для детей нелегальных мигрантов.

"Что вы хотели сказать тем месседжем, у вас на жакете? — Любовь? Что же, думаю, мы привезли любовь из Америки. Мы бы хотели принести единство, это сейчас так важно", — отметила Джилл.

И часть этой любви — защита национальных интересов. Семерка этот раз крайне скупа на комментарии. Из неофициальных источников удается узнать, на саммите лидеры договорились о глобальном инфраструктурном проекте. На него понадобятся не миллиарды. И даже не десятки, а сотни миллиардов долларов. Такая цена намерения — создать противовес новому шелковом пути Китая. Еще восемь лет назад Поднебесная запустила крайне выгодный проект "Один пояс, один путь", инвестировала в экономику почти сотни государств, чем значительно расширила свое экономическое и политическое влияние на всех континентах. И вот теперь приостановить эту экспансию попытается семерка.

Но самое интересное в этих переговорах мы узнаем уже через три дня. Байден летит в Женеву на личную встречу с Путиным. Очевидно, что озвучивать не только чисто американскую позицию, но и то, о чем договорились за закрытыми дверями с партнерами в Корнуолле.

Пока западная пресса делает ставки чья же возьмет на переговорах, Джилл уверяет — Байден держит свои козыри.

"Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он неделями готовился к этим встречам. Он знал большинство лидеров, с которыми здесь. И Джо любит международную политику. Это его сила. Черт возьми, да он же переподготовлен", — говорит она.

Да и Путин подготовился не менее тщательно. Накануне встречи с Байденом приравнял Навального и его фонд чуть ли не к террористам. И именно это, пожалуй, должно быть знаком для западных государств — никому не позволю вмешиваться во внутреннюю политику России. Достройка "Северного потока" дает ему основание считать, что он способен прогибать мир под себя. А все кто думали иначе — уничтожены.

После лечения в Германии Навальный возвращался с полной уверенностью, Запад всегда его защитит. Вряд ли кто-то ожидал, что Кремль готов был зайти настолько далеко. Теперь отравленный им Навальный — еще сидит в тюрьме, его фонд борьбы с коррупцией — стал экстремистской организацией. Даже в работе его штабов российский суд нашел подрывную деятельность, а это значит ни на какие выборы теперь соратников Навального не допустят в лучшем случае. Многие из них — уже за решеткой. И главный вопрос, рискнет ли Запад собственными бизнес-проектами с Кремлем, чтобы помочь российским оппозиционерам?

Новости недели: какую политику в отношении Кремля было согласовано США и Большой семеркой

Накануне встречи с Байденом, журналист телеканала Эн-би-си задал Путину прямой вопрос, на который когда-то утвердительно ответил Байден.

- Покойный сенатор Джон Маккейн назвал вас убийцей. Когда президенту Трампу говорили, что вы убийца, то он не возражал. Когда президента Байдена спросили верит ли он, что вы убийца, он сказал да. Мистер президент, вы убийца?

- За годы своей работы, я привык к нападениям со всех сторон под разными предлогами, различным калибром и жестокостью. И ни один из них меня не удивляет.

- Не думаю, что я услышал ответ на вопрос.

Путин уже заявил, что лучшим результатом встречи — считает восстановление хоть каких-то механизмов стратегического сотрудничества. Но рад уже личным контактам. Переговоры в Женеве очевидно будут сложными для обеих сторон. Маневров для компромиссов, без потери собственных интересов, почти не осталось. США и Россия оказались по совершенно разные стороны мирового порядка. Но дело в том, что разменной монетой в этом противостоянии может оказаться именно Украина.

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