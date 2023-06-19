Встреча Блинкена с Си Цзиньпином: дипломаты обнародовали первые результаты исторических переговоров

Главным итогом по результатам этих двух дней госсекретарь США назвал то, что им в принципе удалось возобновить диалог.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел в Пекине встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Отношения двух стран – на самом худшем с момента установления в 1979-м году уровне – это уже оценка министра иностранных дел КНР Цинь Гана, говорится в ТСН.

Энтони Блинкен провел 30-минутную встречу с главой КНР Си Цзиньпином. До последнего ее не подтверждали официально, она не была в официальном графике госсекретаря. Ее подтвердили всего за час до начала. CNN уже постфактум, когда встреча состоялась, писали, что вот эта неопределенность, будет ли встреча Си и Блинкена, лишь подчеркнула напряженность двусторонних отношений, и что, если бы эта встреча не состоялась в Вашингтоне – это воспринималось бы как неуважение.

Тональность разговора, насколько можна судить по официальным сообщениям, распространенным сторонами, была достаточно прохладной. Блинкен констатировал, что миру нужны стабильные отношения США и Китая и что они влияют на будущую судьбу человечества. Си Цзинпин ответил, что Китай уважает США, но так же, мол, и Штаты должны уважать их и не наносить ущерб законным интересам Китая.

Главным итогом по результатам двух дней госсекретарь США назвал то, что им в принципе удалось возобновить диалог, и как говорят американские дипломаты — «держать каналы коммуникации открытыми». “У нас нет иллюзий относительно сложности этих отношений. Есть много вопросов, по которым мы глубоко, даже категорически не согласны. Мы всегда будем предпринимать наилучшие действия для отстаивания интересов американского народа. Но у Соединенных Штатов есть долгая история успешного ведения сложных, важных отношений с помощью дипломатии. Это ответственность обеих стран найти путь вперед. И это как в наших интересах, так и в интересах мира”, – отметил Блинкен.

Значительно более длительные встречи были с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом — более 7 часов, и почти 3 с топ-дипломатом Вань И.

Напомним, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком, с момента установления, уровне — это оценка министра иностранных дел Китая. В последнее время отношения только ухудшались.

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