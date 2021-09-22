Встреча через 21 год: дети узнали свою мать в старенькой нищей на улице Одессы

Встреча через 21 год: дети узнали свою мать в старенькой нищей на улице Одессы

Много лет назад Татьяна Присяжная, обидевшись на непослушание сына, ушла из дома "в никуда".

Женщина, которая просила милостыню на улицах и в переходах Одессы оказалась многодетной матерью, которая исчезла из дома еще в 2000 году. Ее встреча с семьей стала возможной благодаря волонтерам, которые начали восстанавливать женщине документы. После их запроса одна из дочерей пропавшей узнала мать и сразу приехала к ней с Полтавщины.

О том, как происходила эта встреча, говорится 21 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Первое свидание матери и дочери после 21-летней разлуки очень трогательное. Татьяна плачет и долго не выпускает из объятий свою дочь. Она в последний раз видела Яну, когда ей было всего 18 лет. Едва перевела дыхание и сразу начала расспрашивать о других детях: "Как Наталья, как Вадим?".

У Татьяны — четыре дочери и сын. Именно из-за него 21 год назад женщина ушла из дома. Говорит обиделась, потому что потратила все деньги на лечение его обожженной руки, а он пошел к девушке, которую она не воспринимала.

"Это меня, знаете, как обухом по голове. И вот я от этого отчаяния, непонимания, от этой обиды и боли пошла. Пошла в никуда", — вспоминает она.

Татьяна села в первую попавшуюся электричку и оказалась в Одессе — без денег и вещей. Начала попрошайничать и годами стояла в переходах с протянутой рукой.

"Я взяла себе в голову, что я им не нужна. Если не ищут — значит не нужна. Поэтому я полностью замкнулась в себе ", — рассказывает женщина.

На самом деле дети все это время искали маму. Обращались в полицию, к журналистам и даже экстрасенсам. "Никогда в жизни мне бы не повернулся язык сказать, что моя мама умерла, потому что это неправда. Я говорила — ее просто нет ", — вспоминает Яна.

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Как-то волонтеры, которые кормили бездомных на вокзале, предложили Татьяне приют. Но для этого надо было восстановить документы. Когда запрос на восстановление документов попал в родное село Татьяны — дети сразу узнали на фото свою мать. И уже через несколько дней состоялась долгожданная встреча.

Татьяна часами расспрашивала дочь, как сложилась судьба всех ее детей. Больше всего удивилась, что Оксана, которую она в последний раз видела 16-летней, сейчас живет в Турции. Помня о разрешеном в этой стране многоженство, переживала, она одна у своего мужа или их там несколько.

Возвращение Татьяны домой состоится в эти выходные. Волонтеры говорят, что им впервые удалось разыскать родственников через столько-то лет. Однако, предупреждают, что теперь главное — не торопиться, чтобы эта история закончилась на мажорной ноте.

Сама же Татьяна Присяжная, которая более 20 лет провела без своих родных, уже поняла, что для нее самое главное. "Я еду в свой дом, понимаете. Думала, что его продали, что там никого нет и вдруг — дом есть, и в нем дети живут. Вот это для меня все", — говорит она.

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