Встреча длилась полтора часа: кто из представителей крупного бизнеса приехал на разговор с Зеленским

Встреча длилась полтора часа: кто из представителей крупного бизнеса приехал на разговор с Зеленским

Украинские бизнесмены перед встречей с президентом рассказали, что они готовы объединяться.

Представители крупного бизнеса приехали на встречу с президентом Владимиром Зеленским, который накануне призвал их прийти на разговор в Офис президента. Встреча закончилась несколько минут назад, длилась более полутора часов.

Об этом 23 февраля говорится в сообщении ТСН.19:30.

По данным журналистки ТСН Натальи Островской, на встречу с президентом пришло немало крупных бизнесменов.

"Только что завершилась встреча с крупными бизнесменами, которую вчера анонсировал Владимир Зеленский. Она длилась примерно полтора часа. Бизнесмены начали приезжать за час до запланированного времени. Первым, кого мы увидели, был Вадим Новинский. Он пошел в Офис президента с охранником. Также здесь был Виктор Пинчук, прилетевший из Лондона. Я увидела Сергея Тигипко, Александра Фельдмана, Бориса Колесникова и других. По нашей информации, Игоря Коломойского сегодня не было, поскольку у него подтвердился коронавирус", — сказала Наталья Островская.

Украинские бизнесмены перед встречей с президентом рассказали, что они готовы объединяться.

Как сообщает "Украинская правда", на встречу с президентом также пришли днепровский бизнесмен и бывший нардеп Геннадий Корбан, нардеп и экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, бывший нардеп и бизнесмен Василий Хмельницкий, экс-замглавы Администрации президента и бывший генеральный директор компании "Майкрософт" в Украине Дмитрий Шимков, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко, соучредитель строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный поблагодарил резервистов за то, что они массово идут в военкоматы и готовы защищать Украину.

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