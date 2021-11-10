Встреча Кулебы и Блинкена: чем важна Хартия стратегического партнерства с США для Украины

Встреча Кулебы и Блинкена: чем важна Хартия стратегического партнерства с США для Украины

Встреча политиков завершится подписанием обновленной Хартии стратегического партнерства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится сегодня со своим американским коллегой — государственным секретарем Энтони Блинкеном. В Вашингтоне будет заседать межгосударственная комиссия по стратегическому партнерству. Она должна определить повестку дня в отношениях между Украиной и США на следующие 10 лет.

Об этом идет речь 10 ноября в сюжете ТСН.19:30.

Встреча министра Дмитрия Кулебы и государственного секретаря Энтони Блинкена ознаменует завершающий этап работы над новой Хартией стратегического партнерства, которая будет подписана сегодня.

Хартия — это стратегический документ, определяющий общую повестку дня в отношениях между Украиной и США на следующие 10 лет. Предыдущая была подписана еще в 2008 году и с тех пор очень многое изменилось в мировых реалиях.

Дмитрий Кулеба рассказал, что тот круг вопросов, который он собирается обсудить с Энтони Блинкеным, на самом деле сводится к одному — безопасность в военной, энергетической и экономической сферах и Россия как главный дестабилизирующий фактор.

На прошлой неделе Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. Как сообщало СNN со ссылкой на собственные источники, его целью было предупредить Кремль, что Штаты внимательно следят за наращиванием военного присутствия РФ на границе с Украиной.

Следующий аспект – энергетическая безопасность. Как известно, Россия сейчас сократила поставки газа в Европу, прямо указывая, что сможет их увеличить, когда заработает их "Северный поток-2", хотя вполне реально прокачивать их через Украинскую ГТС. Следовательно, цены на газ в Европе значительно выросли, а запасы сократились. О недопустимости этой ситуации президент Джо Байден в прошлом месяце говорил на полях саммита G20 с Ангелой Меркель. Эту тему обсудит с Блинкеном и министр Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, тот энергетический кризис, который Россия сейчас создала в Европе, это и есть использование газа как оружия. Мы очень хорошо помним совместное заявление США и Германии, где было написано, что когда Россия начнет использовать энергию как оружие в международных отношениях, то Германия предпримет решительные действия. Мы благодарны Германии за последовательную поддержку Украины, но у нас вопрос: что собственно происходит? Как действовать, чтобы указать России на ее место", — сказал Кулеба.

Встреча министра Дмитрия Кулебы и государственного секретаря Энтони Блинкена завершится подписанием обновленной хартии стратегического партнерства. После чего Блинкена и Кулеба дадут общую пресс-конференцию.

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