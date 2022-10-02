Встреча Лукашенко и Путина в Сочи: о чем говорили диктаторы и чего хотел президент РФ – эксперт

Во время последней встречи Путин "промывал" Лукашенко по максимуму, поскольку Беларусь – один из немногих союзников России в войне против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября прибыл в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В частности, они обсудили сотрудничество в экономической сфере и сделали ряд политических заявлений.

Что действительно обсуждали диктаторы в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Первый и самый главный вопрос, который обсуждали Путин и Лукашенко – это "референдумы", признание/непризнание, аннексия территорий.

Эксперт подчеркнул, что риторика Лукашенко может измениться по возвращении в Минск, ведь он будет обсуждать все со своими советниками, своим окружением.

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"Вторая часть – это обеспечение российских войск. Это означает продажу оружия, боеприпасов и т.д. Не потому что России этого катастрофически не хватает, просто в Беларуси этого много. Хочу напомнить, что белорусские склады, как и на территории Украины, были рассчитаны под наступление на территорию Европы. Министерство обороны недавно опубликовало видео, что даже на 25-м арсенале, где база хранения ракетно-артиллерийского вооружения, внезапно начали ремонтировать автоматы "Калашникова" старые", — отметил он.

По его словам, у белорусского войска этого добра хватает, и это значит, что если ты это обслуживаешь, то кладешь это на склады или будешь кому-то передавать.

"Третье, это то, о чем уже шла речь, что возможно текстильные предприятия Беларуси будут шить форму для российской армии. Это, с точки зрения экономики, возможно и реально, потому что у России почти нет собственной легкой промышленности, а у Беларуси есть, причем есть также опыт работы на военных заказах. Я хочу напомнить, что еще в 2020 году предприятия Беларуси выполняли заказы на пошив формы для австрийской полиции", — рассказал он.

Напомним, украинские военные подготовились к возможному наступлению со стороны Беларуси (фото).

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