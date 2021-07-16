Встреча Меркель и Байдена: что говорили об Украине и российском "Северном потоке-2"

Лидеры двух стран заявили о единстве в борьбе с агрессией РФ.

Украина должна оставаться транзитером российского газа: газопровод "Северный поток-2" строят не вместо, а в дополнение украинского, а Европа будет защищать интересы Украины — об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Белом доме. Впрочем разногласия во взглядах на энергетическую безопасность между Меркель и Байденом остаются.

Как прошла встреча лидеров двух стран, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 16 июля.

Джо Байден — четвертый президент Соединенных Штатов за то время, что Ангела Меркель бессменно руководит Германией. Хотя это ее 23 визит в Белый дом и он прощальный, но чуль ли не самый важный из всех предыдущих. От него зависит, какими канцлер после отставки передаст дела не только в Германии, но и во всей Европе.

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Байден и Меркель называют друг друга друзьями и просто по имени. Также соглашаются во многом, кроме общего российско-немецкого проекта газопровода "Северный поток-2", что находится на финальной стадии строительства. Оба сходятся на том, что России нельзя позволить сделать газовую трубу инструментом давления или шантажа на Украину. Канцлер Меркель напоминает: Евросоюз стал гарантом транзита российского газа Украиной до 2023 года. По ее словам, после этого Украина должна оставаться транзитером, а Европа это право защищать.

"В нашем распоряжении ряд инструментов. Они не обязательно в руках Германии, но Европы. Например, как это было с санкциями в защиту Крыма. Нарушение Минских соглашений также показало, что мы можем применять санкции. У нас есть возможность реагировать. Мы в контакте с европейскими партнерами. Я надеюсь, что нам не придется принимать подобных решений по этому поводу, но в случае чего вы увидите, что мы сделаем", — сказала канцлер.

Новости мира: Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитером российского газа

В конгрессе США зарегистрированы правки, обязывающие правительство вернуть санкции в отношении российской трубы. Они должны быть розглянти после летних каникул. Пока же, констатирует президент Байден: общему мнению США и Германия не дошли.

"Мое мнение о "Северном потоке-2" давно известно. Хорошие друзья могут в чем-то не соглашаться. Госпожа канцлер и я попросили наши команды рассмотреть практические меры, которые мы вместе можем принять, и выяснить — ослабится или усилится европейская энергетическая безопасность, безопасность Украины от действий России. Посмотрим, что будет, посмотрим", — подчеркнул американский лидер.

Между тем точная дата визита президента Украины в США еще не известна. В дипломатических кругах говорят о конце июля-начале августа. Именно тогда "Северный поток-2" переходить к следующему после достройки этапа — сертификации, а это значит новый раунд борьбы.

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