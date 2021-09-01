Встреча президентов США и Украины: что хочет услышать Байден от Зеленского

Также Зеленский поедет в Конгресс. И именно эта встреча может быть перспективной и важной в плане восстановления санкций по "Северному потоку-2".

Утро для всех членов украинской делегации, идут в Белый дом, началось с ПЦР-тестов. Все, независимо от того, вакцинированы, сдали тест. Это касается и президента. Такие правила Белого дома.

Итак, встреча президентов начнется в 2 часа по местному времени. В Киеве это будет девятая вечера.

Подробнее об этом говорится 1 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Поскольку это рабочий визит, жены президентов не участвуют. Сначала будет общение в широком кругу — с командами с обеих сторон, затем лицом к лицу. Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет, но ожидаются отдельные брифинги и общее письменное заявление.

Безопасность, война, экономика — так накануне Владимир Зеленский оценивал темы, которые он хочет обговорить с американским коллегой. И под безопасностью понимается не в последнюю очередь газопровод "Северный поток-2". Напомним, что США ради дружбы с Германией сняли санкции с компании-оператора этого проекта. А Германия обещала наказывать санкциями Россию, если она будет злоупотреблять своим энергетической оружием.

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Накануне встречи мы имели разговор с высокопоставленным чиновником из Белого дома и на условиях анонимности он нам сообщил следующее. Надеяться на изменение переговорной позиции Байдена о "Северном потоке-2" не стоит, он будет опираться на соглашение с Меркель.

Так же не будет никаких прорывных заявлений о возможном членстве Украины в НАТО. Здесь все идет согласно тех договоренностей, которые были достигнуты на саммите в июне.

А чего же можно ожидать.

Байден заявит о том, что он одобряет дополнительную военную помощь Украине в размере 60 млн долларов. Она будет включать и знаменитые американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Будет еще финансовая помощь на развитие реформ, борьбу с COVID-19 и экономическое сотрудничество. Возобновит работу межгосударственная комиссия стратегического партнерства, которой будут заниматься министры иностранных дел Блинкен и Кулеба. Уже этой осенью ожидается их следующая встреча. Эта комиссия была начата еще в 2008 году, но последние 3 года за Трампа не собиралась. А это — прямой постоянный диалог между государствами.

Также, по словам представителя Белого дома, Байден напрямую хочет услышать от Зеленского о ситуации с безопасностью на фронте, ходе реформ и дальнейших планах.

Сам Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

И вечером уже после встречи с Байденом, Зеленский таки встретится в Конгрессе. Несмотря на то, что он официально на каникулах. Но там есть группа поддержки Украины, так называемый украинский кокус, и они оперативно собрались.

И именно эта встреча может быть перспективной и важной в плане восстановления санкций по "Северному потоку-2". Ведь именно Конгресс имеет полномочия на восстановление санкций. И этому, как ни парадоксально, может помочь Афганский кризис. По крайней мере так считает бывший посол США в Украине Джон Хербст. Он говорит — и сейчас как республиканцы, так и демократы считают снятия санкций ошибкой, но демократы пока не готовы идти против Байдена. Но все может измениться.

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"По мере того, как репутация Байдена в международной политике ухудшается, а она ухудшается из реальных причин, они могут изменить свое мнение через 3 или 6 месяцев. Если вывод войск из Афганистана и в дальнейшем будет сопровождаться жертвами среди американцев и тех, кого американцы оставили, репутация Байдена через 3-6 месяцев будет слабее, чем сейчас. И тогда сенаторы-демократы будут обеспокоены собственными перспективами, а не поддержкой президента. И тогда санкции, которые убьют "Северный поток-2", вернут", — убежден Хербст

Ну, и напоследок — это будет первая личная встреча. И многое зависит от того, какие впечатления произведут политики друг на друга, пока они были знакомы по телефону.

Смотрите специальной выпуск ТСН о результатах переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена сегодня, 1 сентября, в 22:45 на 1+1.

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