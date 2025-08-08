Встреча Путина и Трампа и разговоры об окончании войны в Украине: все подробности

Путин и Трамп

Сегодня президент США Дональд Трамп должен был объявить свое решение в отношении вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. Но этого, вероятнее всего, не произойдет: сначала Трамп хочет послушать, что скажет ему Путин.

В Вашингтоне ни дату, ни место встречи пока не называются. Президент Трамп сказал лишь, что встретиться с ним пожелал Путин и готов к контакту, чтобы остановить кровопролитие в Украине. В кремле в свою очередь уверяют — переговоры уже в ближайшие дни и даже называют возможную страну проведения.

Об этом говорится в материале собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко

Встреча Путина и Трампа: что известно

Ожидания встречи Трампа и Путина наиболее активно подогревают в Кремле. После визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Москву первыми о возможности переговоров в формате лицом к лицу сообщили западные СМИ со ссылкой на источники. Они утверждают, что сам Дональд Трамп якобы рассказал об этом западным лидерам и президенту Украины во время группового звонка в среду. Но на официальном уровне Вашингтон это не подтвердил. Президент Трамп сказал только, что шансы на встречу хорошие.

Зато российские чиновники, включая советника Путина — Ушакова и спецпредставителя Димитриева, наперебой рапортировали — встреча может состояться уже в ближайшие дни. Путин на вопрос о переговорах на следующей неделе утвердительно кивает головой и предполагает, что площадкой могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Главный акцент на том, что желание встретиться было обоюдным.

Что пишут западные СМИ

Но энтузиазма по поводу этой встречи с американской стороны, по крайней мере публично, меньше. Издание New York Post даже сообщило — Трамп якобы готов говорить с Путиным, если тот также будет говорить с Зеленским. Российский диктатор такую возможность накануне в очередной раз отверг: мол, нужны предпосылки, а до них — далеко. Впрочем, сам Трамп такое требование для Путина впоследствии опроверг.

Что именно пообещал Путин спецпредставителю Виткоффу во время встречи в среду, в результате чего Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах, остается неизвестным.

Bloomberg на этой неделе публиковал информацию о возможном воздушном перемирии, в целом выгодном Путину. Он якобы готов прекратить террор украинских городов дронами и ракетами, что не имеет военной ценности. Если Киев не будет запускать свои дроны по российским заводам и нефтепереработке, обслуживающим военно-промышленный комплекс.

Польское издание Onet сообщает, что Виткофф якобы приезжал с предложением Путину прекратить огонь в обмен на признание оккупированных территорий и отсрочку этого вопроса на 49 или 99 лет. В результате Кремль избавится от большинства санкций и в перспективе вернется на энергетический рынок.

Реакция Украины

Какие бы версии по этому поводу ни появлялись в информационном пространстве, обученный опытом президент Украины переговорный процесс на этой неделе комментировал сдержанно и постоянно отмечал информированность и вовлеченность президента Соединенных Штатов.

Еще одно обстоятельство — Путин не хочет, чтобы в переговорах участвовали также и европейские лидеры. Но вытеснить их из переговорного процесса теперь не просто: с тех пор как США прекратили поставлять оружие Украине бесплатно, страны ЕС покупают его для нас у Вашингтона. Только на этой неделе стало известно о контрактах США с Нидерландами, Швецией, Норвегией и Данией на сумму более миллиарда долларов. Президент Украины накануне разговаривал с партнерами по телефону и координировал усилия.

Ультиматум Трампа

Между тем сегодня истекает ультиматум Трампа: 8 августа он обещал ввести вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть. Издание Axios пишет — европейские лидеры после разговора с президентом США в среду остались в растерянности: они так и не поняли, актуальны ли его намерения о пошлинах для Индии и Китая.

Трамп уже распорядился ввести пошлины и штрафы для Индии, которая перепродает российскую нефть, они должны вступить в силу через 3 недели и достигнут 50%. Китай, который является крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, пока не трогают.

Сам Трамп, похоже, вошел во вкус держать напряжение с помощью неопределенности и угроз. Период признаний и публичных заманчивых предложений Путину закончился. Но время решительных действий — не настало.

