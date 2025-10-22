Встреча Путина и Трампа сорвалась: что заявили в РФ и США и почему генсек НАТО срочно прилетел в Вашингтон

Путин и Трамп / © Associated Press

Подготовка к встрече президентов Соединенных Штатов и России приостановлена на неопределенное время. Это подтвердил сам Дональд Трамп. Добавив: «не хочу, чтобы встреча была напрасной». И взял два дня на размышления, после которых пообещал объявить о дальнейших планах.

Источники в его администрации уверяют: уже первый телефонный разговор между государственным секретарем Марко Рубио и российским министром Сергеем Лавровым на этой неделе показал: россияне не изменили своих требований и не готовы к уступкам.

Поэтому в Госдепартаменте решили: пока работу над встречей не продвигать.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Путин не встретится с Трампом

Идея провести вторую двустороннюю встречу с Путиным не прожила и недели. В прошлый четверг Трамп поговорил с российским правителем по телефону и объявил — через две недели или около того они встретятся в Будапеште. Высокопоставленный чиновник Белого дома, который общался с журналистами на условиях анонимности, накануне заявил — подготовка к саммиту приостановлена. Ждать его в ближайшем будущем — не стоит. Дональд Трамп это фактически подтвердил, объяснив, что не хочет тратить время.

«Многое происходит на фронте между Украиной и Россией. И мы сообщим в течение следующих двух дней, что мы делаем», — заявил Трамп.

Встречи на высшем уровне пока не будет, потому что понимания не нашли даже на низших ступенях. Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров в понедельник поговорили по телефону и стало понятно, что анонсированная президентом США их встреча на этой неделе невозможна.

CNN пишет: разговор показал, что позиция России практически не изменилась со времен встречи на Аляске. Но издание не исключает, что министры сделают еще одну попытку поговорить на этой неделе.

Хотя США назвали разговор «продуктивным», источник, знакомый с этим вопросом, сообщил CNN, что в результате чиновники остались с впечатлением, что позиция России недостаточно эволюционировала за пределы своей максималистской позиции, и возникло ощущение, что Рубио вряд ли будет рекомендовать продвигать встречу Путина и Трампа на следующей неделе.

Российский министр Лавров во вторник подтвердил — они не согласятся на прекращение огня, потому что, мол, хотят содержательного решения по устранению первопричин войны. Агентство «Ройтерз» рассказывает со ссылкой на источники: после телефонного разговора Трампа и Путина россияне передали американцам неофициальный документ, в котором были те же условия, что и раньше: в частности, отдать им весь Донбасс без боя и запретить НАТО развертывать свои силы в Украине даже после завершения боевых действий. Сам Дональд Трамп публично не возложил ответственность за сорванный саммит ни на кого.

«Не ожидаю, что это будет принято во время шатдауна, но среди республиканцев Палаты представителей и Сената, могу вам сказать, есть большой аппетит к жестким санкциям против России. Президент, как вы знаете, и можете верить ему на слово, потерял терпение в отношении Путина, он не является добросовестным деятелем, очевидно, он агрессор в несправедливой войне, и ей нужно положить конец», — заявил он.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении во вторник повторил: он поддерживает последнее озвученное публично предложение Дональда Трампа — заморозить текущую линию фронта и начать переговоры.

«Линия фронта может быть началом дипломатии. Вместо этого Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас — для Украины — стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос — вопрос дальнобойности — дает, возможно, незаменимый ключ к миру. Чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну», — заявил он.

На фоне этих новостей в Вашингтон экстренно прилетел Генсек НАТО Марк Рютте. Он встретится с Дональдом Трампом — сообщили в Альянсе. Но встреча должна быть закрытой для прессы.

