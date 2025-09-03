Встреча Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына: о чем они говорили и какое "приветствие" прислал им Трамп

Путин, Си Цзиньпин и Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Военный парад в Пекине стал первым местом, где Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын появились на публике вместе. А Дональд Трамп прислал им приветствие.

Об этом говорится в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

Историческая ирония: парадом, посвященным 80-летию окончания Второй мировой войны цементируется блок, который готовится к Третьей.

Реклама

Впервые они появляются на камеры вместе: Си Цзиньпин и два его любимых гостя: Ким Чен Ын и Владимир Путин. Здесь есть и другие гости — президент Индонезии, однако сидеть бок о бок с руководителем Китая выпало диктаторам двух самых зависимых от него сейчас государств.

«Только когда нации и народы будут относиться друг к другу как к равным, жить вместе в гармонии и поддерживать друг друга, мы будем иметь общую безопасность и уничтожим коренные причины войны», — заявил Си Цзиньпин.

В то самое время как они усаживаются на главной трибуне и наблюдают за китайскими ракетами, в Украину залетают российские. Но отношение к другим народам, как к равным, Китай понимает по-своему. Это одна из старейших империй мира, которая привыкла считать себя центром миропорядка.

После Второй мировой войны коммунистическая партия, которая в конечном итоге, не без помощи Советского Союза, окончательно заменила собой монархию в Китае, оказалась в полной изоляции. так продолжалось вплоть до 70-х годов прошлого века и только при американском президенте Никсоне, который дождался, пока Пекин поссорится с Москвой, отношения начали теплеть. Признание Тайваня правопреемником единого Китая сменилось признанием Китая и одновременным признанием де-факто независимости острова Тайвань. Вернуть его под власть материка — это одна из основных задач, которую ставит перед собой Си Цзиньпин.

Реклама

Он прекрасно знает, что в Тайване за этим парадом наблюдают с не меньшей тревогой, чем за полномасштабной российской войной в Украине. Именно поэтому Си Цзиньпин радостно приветствует у себя Путина сразу после того, как американский президент Дональд Трамп на Аляске и в многочисленных заявлениях позже сделал все возможное, чтобы наиграть российскому диктатору растраченный за годы изоляции международный рейтинг.

Среди другой военной техники на параде демонстрируют две беспилотные подводные лодки — они могут быть оборудованы торпедами или минами или выполнять разведывательные функции. Все для того, чтобы остров Тайвань чувствовал себя максимально некомфортно.

«Я думаю, что эти трое — Си, Путин и Ким — которые показываются вместе, это демонстрация того, что Тайвань могут хотеть захватить силой, и угрожать западным странам, всем показать, что они объединяют силы», — говорит тайванец Чэнь Гочень.

Реакции от Евросоюза пока нет, Япония следит за парадом без комментариев, а американский президент Дональд Трамп в своей соцсети напомнил Си Цзиньпину, что Соединенные Штаты помогли Китаю освободиться от японской оккупации и попросил «передать Киму с Путиным большие поздравления в то время, как все трое сговариваются против Америки».

Реклама

Соединенные Штаты с Тайванем до сих пор имеют утвержденный Конгрессом договор о помощи. Однако наблюдая за поведением Трампа с тех пор, как тот вернулся в Белый дом, в частности за его обращением с Украиной — любой другой американский союзник на планете имеет что-либо, кроме уверенности в том, что Соединенные Штаты придерживаются взятых на себя обязательств в случае беды. А значит, запугивание Си Цзиньпина попадает прямо в цель.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 новости 3 сентября. Последствия ночной атаки! 30 лет истории канала 1+1!