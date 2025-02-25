Встреча Трампа и Макрона: что говорили об Украине и как французский лидер дал отпор американскому

Президент Франции Эманюэль Макрон дал публичный отпор американскому лидеру Дональду Трампу. Накануне они встречались в Белом доме, и в той части их переговоров, к которой были допущены журналисты, Макрон назвал Россию агрессором, отрицал, что Соединенные Штаты предоставили Украине больше помощи, чем ЕС, заявил, что за агрессию должен платить агрессор, а не жертва, и что любое мирное соглашение, не подкрепленное гарантиями, завершится новым нападением.

Собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко с деталями этого зрелищного визита.

Дональд Трамп встретил Эманюэля Макрона на крыльце западного крыла Белого дома как старого друга. Этих двоих связывает долгая история знакомства. Трамп испытал на госте свое фирменное рукопожатие, когда он крепко тянет руку собеседника на себя. Опытный Макрон ответил тем же. Президент Франции обращается к Трампу «дорогой Дональд», говорит об общей повестке дня, но в то же время точно и уравновешенно отражает все ложные утверждения Трампа. Встреча проходила в третью годовщину полномасштабного российского вторжения. Но президент США не говорит о сочувствии - прежде всего он требует вернуть деньги, потраченные его предшественником на Украину из-за заключения сделки по полезным ископаемым. Ради нее он даже готов принять Зеленского уже на этой или следующей неделе в Белом доме.

Макрон парировал — возврат средств хорошая идея, но платить должна не жертва преступления: "Я поддерживаю идею, что сначала возмещение должна получить Украина, потому что это они теряют своих сограждан и терпят разрушения от нападений. Во-вторых, все кто платили, могут получить возмещение, но не от Украины - от России. Потому что это не они были агрессором".

Встреча Макрона и Трампа / Фото: Associated Press

Далее Трамп переходит на свою любимую тему – якобы Соединенные Штаты вложили в помощь Украине в разы больше, чем Европа, и на худших условиях. Макрон перебивает его, аккуратно взяв за руку: ЕС предоставляет Украине доходы от замороженных российских активов, а не берет их себе. А общий европейский вклад больше, чем американский.

Еще один раунд между президентами возник на совместной пресс-конференции. Трамп похвастался своими отношениями с Путиным, которые, по его логике, должны служить гарантиями неповторения войны. Макрон рассказал, что лично он перестал общаться с Путиным после военных преступлений, совершенных в Буче. Но если у президента Трампа есть возможность повлиять на российского президента, он это поддерживает. Впрочем предостерег – Путин не раз врал, верить ему на слово нельзя. Мир не должен означать сдачу Украины.

На вопрос, считает ли он Путина диктатором, Трамп ответил, что не бросается такими словами легкомысленно. На прошлой неделе он несколько раз называл диктатором Зеленского. К Путину – подтвердил президент США: он собирается в гости, но не на 9 мая, как писали в газетах. Это рано, добавил американский лидер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 14:00 25 февраля. РАКЕТЫ и ШАХЕДЫ натворили ЗЛУГА! ЯДЕРКА ЕЩЕ В ОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ И ЧТО С ВОЗДУХОМ?

Читайте также: