Встреча Трампа и Путина: где состоятся переговоры и что известно о последних заявлениях

«Упражнением на слушание» — назвали предстоящий разговор Трампа с Путиным в Белом доме. Вероятно, таким образом пытаясь снизить уровень ожиданий от него. Ведь до этого речь шла о том, что на переговорах президентов, возможно, даже удастся достичь прогресса по остановке войны в Украине.

Местом встречи станет военная база «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

На Аляске состоится первая с 2021 года встреча Трампа и Путина. Объединенная военная база «Элмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж — закрытый объект. А сама Аляска — чрезвычайно удобное место для российского диктатора. Соединенные Штаты не являются страной-участницей Римского статута, так что на этой территории Путину не грозит арест по выданному Международным уголовным судом ордеру за незаконные депортации украинских детей, который до сих пор действует.

Пока детали встречи еще согласовывают, в Белом Доме заявили — говорить Трамп и Путин будут с глазу на глаз. Эту предстоящую встречу там уже называли «упражнением на слушание» для американского президента. И таким образом — смягчили ожидания от этих переговоров относительно значительного прогресса по прекращению огня.

В то же время, бывший советник Трампа по национальной безопасности при первой каденции Джон Болтон считает, Путин на встрече будет благосклонен к предложениям Трампа. Ведь будет надеяться сделать косметические уступки и склонить президента США на свою сторону. Болтон отмечает — в отличие от российского, американский президент воспринимает политику как личное.

По словам Джона Болтона, глава Белого Дома преимущественно полагается на свое чутье как бизнесмена — сможет ли он заключить сделку. Об этом говорил и сам Трамп.

Ни президента Украины — государства, которого переговоры касаются непосредственно, ни европейских лидеров — Трамп к участию во встрече не пригласил. Впрочем, обещает — позже организует встречу Зеленского и Путина, при своем участии или без. И сразу после переговоров в пятницу проведет переговоры с европейцами и Зеленским.

Трамп продолжает настаивать, что видит в перспективе какой-то территориальный обмен, когда определенные территории должны вернуться к Украине, но другими придется пожертвовать. Здесь два обстоятельства — первое: ни один источник среди участников переговоров не дает даже намека, что Путин собирается отпустить какие-то оккупированные украинские земли, наоборот, он хочет, чтобы Украина без боя отдала ему весь Донбасс. Второе — Зеленский отказался от территориальных уступок оккупанту, аргументируя это не просто своими эмоциями — Конституцией, которая не предусматривает таких обменов. И это не на шутку раздражает Трампа.

